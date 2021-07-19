Олег Гайдукевич: «В 1990-е годы мы заставили их бояться, мы загнали их в самые последние места, в норы»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Свежая новость от БЕЛТА. Три группы мигрантов из Ирака задержали белорусские пограничники на белорусско-литовской границе. Эти три группы, как рассказывают они сами, были задержаны литовскими пограничниками, доставлены на допрос, избиты и после силой их возвратили на территорию Беларуси. Среди этих мигрантов была беременная женщина, которая сейчас доставлена в ошмянскую больницу. Если это демократия... Гриша, тебе язык отрезать хотели. Ты о демократии не должен говорить или о чем?

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Демократии вообще никакой не существует. Мы видим, какую они демократию несли, начиная с конца XX века. Югославия. Милошевича замучила в гаагской тюрьме. И миллионы людей страдают до сих пор: Ливия, Сирия – уже приводили здесь эти примеры. Но мне знаете что больше всего нравится? Есть маленькая кучка этих отмороженных террористов, а есть слой – шрайбманы, халезины – вот эта вот интеллигенция. И они с такой легкой улыбочкой, рассуждая в стримах, конечно, отворачивают носик от этого всего: не, не, не, это не мы вот эту вот всю чернь взрастили. Кирилл Казаков:

Сейчас обвиняют и тебя, и Олега Гайдукевича в том, что ваши случаи были подставлены, чтобы власть имела возможность или какое-то желание сейчас начать зачистку. Я бы назвал это очисткой государства от того, что происходит. И получается, что эти шрайбманы, которые сейчас уехали, общее такое название их... По данным так называемых правозащитников за последнюю неделю 63 ператруса. Модное слово прошлой недели. Григорий Азаренок:

Я пожелал бы этой сволочи и всем остальным, которые уехали, оказаться на месте жены милиционера, которому в Гродно сожгли дачу, которую он всю жизнь строил. Я пожелал бы этой сволочи оказаться на месте моей матери или семьи Олега Гайдукевича. И тогда посмотрел бы, как они рассуждали бы про заговоры, про прочее, прочее.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Моя дочь боится спать дома старшая. Младшая маленькая, у нее этот стресс меньше прошел. Она не понимает. А старшая понимает, она спрашивает: «Пап, а завтра это не может произойти опять?» Что мне ей ответить? Я отвечаю только одно: «Дочка, мы живем в Беларуси, слава богу». Не в Украине. И, слава богу, в 1990-е годы мы заставили их бояться, мы загнали их в самые последние места, в норы. Страх был и будет этот страх. Я вам скажу, что это целенаправленно все делается, делалось на протяжении года. Вспомните эти кадры видео, где бьют сотрудников милиции. Для чего это все делалось? Чтобы убрать страх у негодяев и мерзавцев. Во всем мире, если ты поднял руку на милиционера, на полицейского, в тебя стреляют. Посмотрите последние кадры Соединенных Штатов Америки, где в упор расстреливают резиновыми пулями демонстрантов, которые посмели приблизиться к тому расстоянию, которое сделал полицейский. Это, вы поймите, никакого отношения к демократии не имеет, это защита государства. Григорий Азаренок:

Да нет этой демократии вообще нигде. Олег Гайдукевич:

Нет. Демократия – это слово, пыль.