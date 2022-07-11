«Скажи Президенту, раз ты его помощник, чтобы он каждому медаль дал». Караев рассказал историю о белорусской дисциплине

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Юрий Хаджимуратович, вот вы перешли из коллектива, который живет по уставу, в более гражданскую сферу. Мне кажется, ответственности там не меньше, а, может, даже больше. Насколько на практике есть вам с чем сравнивать эти военные законы с гражданскими? Кирилл Казаков, СТВ:

Скажем так, раньше у вас были в погонах люди, а сейчас иногда и театр приходится творческий посматривать и с ними работать.