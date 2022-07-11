«Скажи Президенту, раз ты его помощник, чтобы он каждому медаль дал». Караев рассказал историю о белорусской дисциплине
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Юрий Хаджимуратович, вот вы перешли из коллектива, который живет по уставу, в более гражданскую сферу. Мне кажется, ответственности там не меньше, а, может, даже больше. Насколько на практике есть вам с чем сравнивать эти военные законы с гражданскими?
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажем так, раньше у вас были в погонах люди, а сейчас иногда и театр приходится творческий посматривать и с ними работать.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Они тоже поддаются влиянию, но я хотел сказать в развитие темы военной управляемости. У меня был командир, он иногда давал такие команды: построение нелепое, в шапках, например. Там, где это не надо. А потом построение вот так. Я думаю, что он дуркует? Оказывается он тренировал управляемость. Добивался на совершенно незначительных вопросах того, что когда будут вопросы значительные, все сделают точно и как надо. Но это так, частный эпизод. Теперь второе: ко мне иногда приезжают мои земляки. Из России, из Осетии. И вот один такой случай расскажу. Это год назад было. Дальний родственник мне говорит: послушай, я встал в пять часов утра, чтобы посмотреть (зима была), кто Минск делает таким чистым. Что это за волшебник? И когда я увидел группу в жилетах оранжевых, истово или неистово метущих улицу. Я, говорит, тебя прошу: скажи Президенту, раз ты его помощник, чтобы он каждому медаль дал за трудовые заслуги. Я посмеялся. Это дисциплина даже на уровне ЖКХ и дворников, у нас она есть. Вообще, все в сравнении. У нас, наверное, из постсоветских государств такая управляемость и дисциплина, что даже дворники метут как надо. И я таких примеров приведу еще очень-очень много.
Алена Сырова:
Что проблем нет?
Кирилл Казаков:
Президент же проблемы поднимает эти?
Юрий Караев:
Все в сравнении. Конечно, до идеала еще далеко. Взять в том же сельском хозяйстве. Там, оказывается, все построено на технологической дисциплине. Если в нужный срок всем напряжением сил не внес или удобрение, или средство защиты растений, погибло пол-урожая. Если к такому-то числу техника не будет готова, это все удивляются, почему Президент сказал к 8 или 10 июля, чтобы было все готово, виднее ему что-ли? Конечно, виднее.
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