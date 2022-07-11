«Поневоле обрастаешь знакомыми». Почему вертикаль власти требует сменяемости?

Кирилл Казаков, СТВ:

Такая практика в нашей стране абсолютно нормальна, когда председатель или зампредседателя района могут поменяться местами в абсолютно разной географии: с севера на юг уехал страны, с юга на запад, с запада на восток. Вот вы уехали в Гродно из Минска. Это нормально?

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Это абсолютно правильно. Принцип ротации. Во-первых, ты никогда не должен прикипать к одному месту. Посмотреть, как люди живут в других сферах и особенно в других районах и областях – это только пользу принесет и твоему развитию, и вообще обстановке в целом.