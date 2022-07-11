«Поневоле обрастаешь знакомыми». Почему вертикаль власти требует сменяемости?

Кирилл Казаков, СТВ:
Такая практика в нашей стране абсолютно нормальна, когда председатель или зампредседателя района могут поменяться местами в абсолютно разной географии: с севера на юг уехал страны, с юга на запад, с запада на восток. Вот вы уехали в Гродно из Минска. Это нормально?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Это абсолютно правильно. Принцип ротации. Во-первых, ты никогда не должен прикипать к одному месту. Посмотреть, как люди живут в других сферах и особенно в других районах и областях – это только пользу принесет и твоему развитию, и вообще обстановке в целом.
Вон, у прокуроров принцип ротации обязательно пять лет. Если ты не повысился по вертикали, то через пять лет заменяемость, потому что профессия такая, как и у многих правоохранителей, у многих надзирающих органов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Чтобы не обрасти неприличными связями.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Привыкаешь и поневоле обрастаешь знакомыми. Не преступными связями, а просто знакомыми. А твое главное качество – беспристрастность. Поэтому абсолютно правильно это делается.
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