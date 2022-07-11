«Зарплата, бытовые условия и социальный пакет. Строим жильё». Как устроена мотивация в сельском хозяйстве?
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Иванович, вы, наверное, как никто это знаете и можете подтвердить. Я знаю, что ваше хозяйство долгое время было в упадке, убыточным. Сейчас это повод для гордости. Вы уже многие годы бессменно руководите СПК. И в чем секрет? Удалось отстроить эту цепочку управленческую? Кадры какие-то подобрали особые? Или вам мешок денег дали и вы прям вложились, все заработало.
Александр Багель, председатель СПК «Рассвет» (Могилевская область):
Абсолютно никто денег просто так не дает. Есть господдержка, тут я не буду отпираться, но если мы не заработаем эти деньги сами, мы ничего не сможем сделать. Вы правильно сказали, чтобы была управляемость и нормальная работа коллектива, я думаю, что, как и в армии, должна быть команда. Сверху донизу – это заместители, главные специалисты, среднее звено. Когда я начинал работать (это было 11 лет назад), я именно с этого и начал: создание команды. И люди остались и прежние, появились и новые, молодежь появилась. Но если не управлять коллективами своими внутри предприятия, ничего не получится.
Алена Сырова:
Хорошо, как управлять, как мотивировать человека?
Александр Багель:
Я хочу сказать так: в сельском хозяйстве это очень видно. Потому что молоко мы доим каждый день, мясо – пускай раз в месяц на перевесы. На урожае – да, не сделали мы какую-то операцию – будет сразу видно. Вы тоже ездите по стране, видите, где-то лучше, а где-то не очень.
Кирилл Казаков, СТВ:
Послушайте, ну эти приснопамятные коровы, падеж телят. Это ж тема такая, Президент постоянно говорит. Значит там что-то не доделали. Они же сами просто так не помирают.
Александр Багель:
Абсолютно верно. Вот это слово «технологическая дисциплина» в сельском хозяйстве – основа основ. Если ее не будет, как добиваться, вы спрашиваете? Команда – раз, которая должна управлять коллективом. Второе – мотивация людей. Мы говорим зарплата, прочее и прочее. Мы, может быть, звезд с неба не хватаем, но я думаю, что люди не обижаются. У нас очень большой социальный пакет: начиная от рождения, даже от создания семьи – мы начинаем поддерживать молодую семью. Родился ребенок – мы поддерживаем. Заболел человек – мы поддерживаем. Люди это видят. Третье – мы очень здорово последние годы занялись вопросами создания бытовых условий в самом коллективе. Будь там 10 человек или 100, все равно мы строим по последнему слову, евроремонт. Все, чтобы человек пришел и не думал, что ему придется уйти в грязной робе домой или не помывшись. Поэтому смотрите: зарплата – раз, это здорово и люди должны понимать, что они должны сделать, чтобы заработать. Если он видит, что он может заработать (а нам главное – создать условия), человек будет работать. Я хочу сказать, что большинство откликается именно зарплата, бытовые условия и социальный пакет. Строим жилье и так далее, и тому подобное.
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