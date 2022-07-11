«Зарплата, бытовые условия и социальный пакет. Строим жильё». Как устроена мотивация в сельском хозяйстве?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Александр Иванович, вы, наверное, как никто это знаете и можете подтвердить. Я знаю, что ваше хозяйство долгое время было в упадке, убыточным. Сейчас это повод для гордости. Вы уже многие годы бессменно руководите СПК. И в чем секрет? Удалось отстроить эту цепочку управленческую? Кадры какие-то подобрали особые? Или вам мешок денег дали и вы прям вложились, все заработало.

Александр Багель, председатель СПК «Рассвет» (Могилевская область):

Абсолютно никто денег просто так не дает. Есть господдержка, тут я не буду отпираться, но если мы не заработаем эти деньги сами, мы ничего не сможем сделать. Вы правильно сказали, чтобы была управляемость и нормальная работа коллектива, я думаю, что, как и в армии, должна быть команда. Сверху донизу – это заместители, главные специалисты, среднее звено. Когда я начинал работать (это было 11 лет назад), я именно с этого и начал: создание команды. И люди остались и прежние, появились и новые, молодежь появилась. Но если не управлять коллективами своими внутри предприятия, ничего не получится. Алена Сырова:

Хорошо, как управлять, как мотивировать человека?

Александр Багель:

Я хочу сказать так: в сельском хозяйстве это очень видно. Потому что молоко мы доим каждый день, мясо – пускай раз в месяц на перевесы. На урожае – да, не сделали мы какую-то операцию – будет сразу видно. Вы тоже ездите по стране, видите, где-то лучше, а где-то не очень. Кирилл Казаков, СТВ:

Послушайте, ну эти приснопамятные коровы, падеж телят. Это ж тема такая, Президент постоянно говорит. Значит там что-то не доделали. Они же сами просто так не помирают.