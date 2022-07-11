«Это не концлагерь, это не военщина. Это нормально». Юрий Караев высказался о дисциплине и задачах руководителя

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, коль мы сравниваем гражданское общество и выстроенную систему в армии, вопрос такой: инициатива в армии вообще имеет место быть или нет? Кирилл Казаков, СТВ:

Амбиции.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:

Естественно. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу прокомментировать эту дискуссию одной фразой, которую, наверное, знают все присутствующие и все наши телезрители. Фразу товарища Жеглова из известного фильма: сила государства определяется не наличием воров, а способностью государства с ними бороться. Перефразируя на нашу тему, я, допустим, хочу возразить нашим коллегам в том, что у нас с дисциплиной проблемы. У нас идет поступательное развитие. И то, что глава государства заостряет на дисциплине внимание – это как бы придает тонус отдельным руководителям на местах. Я думаю, никто не даст соврать. Давайте сравним нынешнее состояние дел с дисциплиной. Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Все правильно. Порядок ужесточается все больше. Просто ставятся новые задачи, и от того, о чем раньше, лет 15 назад, не мечтали и к чему не подступались, сейчас стало предметом подзакручивания и в этом отношении. Анатолий Булавко:

Так точно. Кирилл Казаков:

Так это, может быть, такая профилактическая история? То есть как-то подкрутить для профилактики и таким образом… Анатолий Булавко:

Не совсем профилактическая. Глава государства очень правильно задает планку. Которую нужно достичь. На том либо ином этапе развития государства. Кирилл Казаков:

То есть это тоже план определенный? Анатолий Булавко:

Так точно. И, соответственно, чем выше планка, тем больше требовательность к людям. Но есть маленький нюанс. Если я уже ссылался на общевоинский устав, у нас в этом плане несколько попроще. На гражданке, наверное, с этим несколько посложнее. Потому что не все люди – у нас, к сожалению, люди привыкли оценивать сами себя. А я что? Я хорошо работаю, на мой взгляд.

Кирилл Казаков:

В творческом коллективе это очень сложно оценить. Анатолий Булавко:

Здесь же надо учиться, прежде всего, самодисциплине. Пока мы будем сами себя оценивать и обижаться на начальников, что они меня неправильно оценивают… Кирилл Казаков:

Анатолий Анатольевич, смотрите, психологи говорят, что общество поделено на какие-то группы. И где-то 30 % из всех людей, даже в том числе живущих в Беларуси – это те люди, которые амбициозно к чему-то стремятся. Они креативные, они хотят чем-то управлять, они хотят что-то создавать. А 70 % – это, в принципе, люди, которых мы называем ремесленники. В хорошем смысле. Ведь в армии тоже такая история: не каждый станет генералом. А вы говорите: самодисциплина. Ведь человек, который просидел прапорщиком в каптерке до конца своей жизни, он тоже останется прапорщиком в каптерке. У него амбиций нет и его самодисциплина ограничится складом. Анатолий Булавко:

Я готов с вами поспорить. Потому что он всю жизнь сидит на этом складе, он переживает за этот склад, потому что склад может потечь, поэтому он должен его поддерживать. Кровлю в достаточно хорошем состоянии. Вещи, какие он, скажем так, ему отданы на сохранение, могут прийти в негодность – он должен следить за их качеством, потому что он за это отвечает. У него за это будет конкретный спрос. И говоря о том, есть ли в армии инициатива или нет – я вообще хочу сказать, что не только про армию, а, наверное, во всех коллективах так должно быть. Если мы зацикливаемся только на дисциплине, это, грубо говоря, будет как винтики в какой-то машине. Если дисциплина подкрепляется, во-первых, инициативой, во-вторых, каким-то креативом, в-третьих, требовательностью к себе, то, говоря про армейскую среду, тебе будет и очередная должность, тебе будет очередное воинское звание, потому что ты способен выполнять задачи на ступеньку выше.