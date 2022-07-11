«Это не концлагерь, это не военщина. Это нормально». Юрий Караев высказался о дисциплине и задачах руководителя
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Хорошо, коль мы сравниваем гражданское общество и выстроенную систему в армии, вопрос такой: инициатива в армии вообще имеет место быть или нет?
Кирилл Казаков, СТВ:
Амбиции.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:
Естественно. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу прокомментировать эту дискуссию одной фразой, которую, наверное, знают все присутствующие и все наши телезрители. Фразу товарища Жеглова из известного фильма: сила государства определяется не наличием воров, а способностью государства с ними бороться. Перефразируя на нашу тему, я, допустим, хочу возразить нашим коллегам в том, что у нас с дисциплиной проблемы. У нас идет поступательное развитие. И то, что глава государства заостряет на дисциплине внимание – это как бы придает тонус отдельным руководителям на местах. Я думаю, никто не даст соврать. Давайте сравним нынешнее состояние дел с дисциплиной.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Все правильно. Порядок ужесточается все больше. Просто ставятся новые задачи, и от того, о чем раньше, лет 15 назад, не мечтали и к чему не подступались, сейчас стало предметом подзакручивания и в этом отношении.
Анатолий Булавко:
Так точно.
Кирилл Казаков:
Так это, может быть, такая профилактическая история? То есть как-то подкрутить для профилактики и таким образом…
Анатолий Булавко:
Не совсем профилактическая. Глава государства очень правильно задает планку. Которую нужно достичь. На том либо ином этапе развития государства.
Кирилл Казаков:
То есть это тоже план определенный?
Анатолий Булавко:
Так точно. И, соответственно, чем выше планка, тем больше требовательность к людям. Но есть маленький нюанс. Если я уже ссылался на общевоинский устав, у нас в этом плане несколько попроще. На гражданке, наверное, с этим несколько посложнее. Потому что не все люди – у нас, к сожалению, люди привыкли оценивать сами себя. А я что? Я хорошо работаю, на мой взгляд.
Кирилл Казаков:
В творческом коллективе это очень сложно оценить.
Анатолий Булавко:
Здесь же надо учиться, прежде всего, самодисциплине. Пока мы будем сами себя оценивать и обижаться на начальников, что они меня неправильно оценивают…
Кирилл Казаков:
Анатолий Анатольевич, смотрите, психологи говорят, что общество поделено на какие-то группы. И где-то 30 % из всех людей, даже в том числе живущих в Беларуси – это те люди, которые амбициозно к чему-то стремятся. Они креативные, они хотят чем-то управлять, они хотят что-то создавать. А 70 % – это, в принципе, люди, которых мы называем ремесленники. В хорошем смысле. Ведь в армии тоже такая история: не каждый станет генералом. А вы говорите: самодисциплина. Ведь человек, который просидел прапорщиком в каптерке до конца своей жизни, он тоже останется прапорщиком в каптерке. У него амбиций нет и его самодисциплина ограничится складом.
Анатолий Булавко:
Я готов с вами поспорить. Потому что он всю жизнь сидит на этом складе, он переживает за этот склад, потому что склад может потечь, поэтому он должен его поддерживать. Кровлю в достаточно хорошем состоянии. Вещи, какие он, скажем так, ему отданы на сохранение, могут прийти в негодность – он должен следить за их качеством, потому что он за это отвечает. У него за это будет конкретный спрос. И говоря о том, есть ли в армии инициатива или нет – я вообще хочу сказать, что не только про армию, а, наверное, во всех коллективах так должно быть. Если мы зацикливаемся только на дисциплине, это, грубо говоря, будет как винтики в какой-то машине. Если дисциплина подкрепляется, во-первых, инициативой, во-вторых, каким-то креативом, в-третьих, требовательностью к себе, то, говоря про армейскую среду, тебе будет и очередная должность, тебе будет очередное воинское звание, потому что ты способен выполнять задачи на ступеньку выше.
Илья Бегун, аналитик:
Вы говорите об идеальной ситуации. О самом исполнительном, честном, красивом, умном, сдержанном человеке.
Анатолий Булавко:
Абсолютно согласен с вами. Люди не просто разные, в армии люди приходят, особенное если мы говорим о срочной службе, из гражданских коллективов.
Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Беларуси:
Но чтобы вот этого вот достичь, надо то, что у вас написано: кнут и пряник.
Анатолий Булавко:
Приходят из гражданских коллективов. И я не знаю, сталкивались ли вы или нет, но я общался с определенными руководителями определенных предприятий, они говорят, простой пример приводят. Говорят: знаешь, Петров условный пошел в армию, я ничего про него не могу сказать, вроде что-то делал, работал, все. Пришел из армии – мы с ним стали говорить на одном языке. А этот Петров, оказывается, всего лишь дослужился до сержанта. Он хоть и небольшой, но в армии приобрел опыт руководства маленькими коллективами, он научился подчиняться, он осознал, что такое дисциплина, по большому счету. Подчеркиваю: о-соз-нал.
Юрий Караев:
Немного забываете сказать, что во всех служебных структурах так устроено, что дисциплиной технологической или служебной занимаются беспрерывно и постоянно. Несмотря на то, что эти артиллеристы раскрывают преступления, эти из Госконтроля ищут, куда государственные деньги неправильно растратили. Их командир, их начальник все время следит за их служебной и еще личной дисциплиной. И во всех служебных структурах командир помнит, что отвечает начальник не только внутри забора и за его показатели у станка, а и то, где он отдыхает, где он живет, что он делает в свободное время. И это тоже всех заставляет быть на уровне.
Алена Сырова:
Подождите, а где же свобода личности?
Юрий Караев:
Свобода личности состоит в том, чтобы правила общества соблюдать в том числе и вести себя прилично всегда. Он не может быть… И вот ошибка многих директоров, руководителей, что он думает, что он только за него отвечает на его рабочем месте. Надо всех приучать к мысли, что не только. А и за его семью, и за его свободное время, и за его увлечения. Это не концлагерь, это не военщина. Это нормально, я считаю.
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