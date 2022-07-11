«Они могут довести до идеала совместными усилиями». Почему жильцы портят новую застройку?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Вадим Боровик, политолог:

Коллеги, момент такой. Вообще, мы не можем ежеминутно воспитать нацию. У нас происходит становление государственности, нации. Мы многого достигли за 30 лет. Сегодня любого спросите белоруса, хочет ли он жить в Беларуси либо в составе какой-то страны и так далее. 90 % будут за Беларусь, но многого мы достигли, в чем момент? У нас была немножечко, к сожалению, в Союзе было прекрасного много, но было неправильное отношение к собственности. К собственности какой? Мы зашли в подъезд, вспомните эти подъезды: там где-то спичку подожгли, где-то лифт испортили – это неправильное несколько отношение к собственности.

Александр Багель, председатель СПК «Рассвет» (Могилевская область):

А сейчас такого нет, да? Есть.

Вадим Боровик:

Мы должны сегодня потихоньку работать с людьми и объяснять, что то, что ты портишь, когда тебе дом новый сдали, и завтра, через год-через два уже этот дом выглядит как будто ему несколько десятков лет. Вот недавно Иван Эйсмонт, мы в «Клубе редакторов» говорили, приводил пример в Каменной горке зашел в дом и ужаснулся тем, вроде бы не такой уж и старый район Каменная горка, а там уже состояние подъезда очень страшное. Жильцы не понимают, что это им передало государство: удовлетворительный подъезд, нормальную инфраструктуру. И они могут довести до идеала совместными усилиями. Я всегда говорю о себе, все дома, где я жил, там идеальный порядок, дисциплина, там сделан ремонт с нуля и обычные люди живут. Все думают, что невозможно это сделать. Просто на год, оставим свои личные дела, на два года делаем ремонт как в пятизвездочном отеле и живем, и никто не сорит. И ребенок видит: папа окурочек не бросает с балкона.