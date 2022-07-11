«Они могут довести до идеала совместными усилиями». Почему жильцы портят новую застройку?
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Вадим Боровик, политолог:
Коллеги, момент такой. Вообще, мы не можем ежеминутно воспитать нацию. У нас происходит становление государственности, нации. Мы многого достигли за 30 лет. Сегодня любого спросите белоруса, хочет ли он жить в Беларуси либо в составе какой-то страны и так далее. 90 % будут за Беларусь, но многого мы достигли, в чем момент? У нас была немножечко, к сожалению, в Союзе было прекрасного много, но было неправильное отношение к собственности. К собственности какой? Мы зашли в подъезд, вспомните эти подъезды: там где-то спичку подожгли, где-то лифт испортили – это неправильное несколько отношение к собственности.
Александр Багель, председатель СПК «Рассвет» (Могилевская область):
А сейчас такого нет, да? Есть.
Вадим Боровик:
Мы должны сегодня потихоньку работать с людьми и объяснять, что то, что ты портишь, когда тебе дом новый сдали, и завтра, через год-через два уже этот дом выглядит как будто ему несколько десятков лет. Вот недавно Иван Эйсмонт, мы в «Клубе редакторов» говорили, приводил пример в Каменной горке зашел в дом и ужаснулся тем, вроде бы не такой уж и старый район Каменная горка, а там уже состояние подъезда очень страшное. Жильцы не понимают, что это им передало государство: удовлетворительный подъезд, нормальную инфраструктуру. И они могут довести до идеала совместными усилиями. Я всегда говорю о себе, все дома, где я жил, там идеальный порядок, дисциплина, там сделан ремонт с нуля и обычные люди живут. Все думают, что невозможно это сделать. Просто на год, оставим свои личные дела, на два года делаем ремонт как в пятизвездочном отеле и живем, и никто не сорит. И ребенок видит: папа окурочек не бросает с балкона.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А знаете почему в Каменной горке такое?
Вадим Боровик:
Наших белорусов надо немножко приучать, они не понимают, что они у себя воруют.
Александр Багель:
Немножко инфантилизм есть.
Вадим Боровик:
Да, вы правы. Ты сегодня не завернул эту гайку – завтра этот комбайн сломался.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Совершенно верно, обратная сторона социального государства – это, что о тебе позаботятся. За тебя сделают даже пресловутое «переведи через дорогу, когда ты работы лишился» – это надо делать, ни о ком нельзя забыть, обо всех надо позаботиться. Он тоже должен немного локтями пошевелить, чтобы его заметили, и о нем первом позаботились.
Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:
Мы всегда знали значение слова коллективизм. Но сегодня нужно учить другому оттенку значения этого слова: коллективизм в том числе и в экономической составляющей. Коллективная ответственность на предприятии, на какой-то территории, где ты проживаешь.
Алена Сырова:
Накосячил один и наказать всех?
Валентина Шлапакова:
Не наказать всех, а доказать.
Сергей Клишевич:
Это обратная сторона социального государства. Что про Каменную горку? Там в основном квартиры кому давались? Квартиры бесплатные, квартиры многодетных.
Кирилл Казаков, ведущий:
Я бы попросил, я житель Каменной горки.
Сергей Клишевич:
Хотя нет такого, что государство обеспечивает, соответствующе, а приходишь туда, где живет наш уважаемый политолог, там, где люди заработали все сами.
Вадим Боровик:
Нет, у нас разные люди. Послушайте, не стоит так жестко делить общество. Я считаю, что в любом доме можно навести порядок. Дисциплина производства, если ты на производстве некачественно делаешь, завтра эта продукция сломалась, предприятие становится убыточным – твоя зарплата падает.
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