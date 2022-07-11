«С кнутом у нас вопросов нет». Решаются ли проблемы, на которые обращает внимание Президент?

Алена Сырова, СТВ: Проблема падежа скота не первый год, месяц. Но глава государства заострил внимание – и вот вы сейчас рассказываете, что активно начали работу. А до того как он обратил на это внимание в 105 раз, шёл процесс или нет?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я по сводкам постоянно вижу, что и Госконтроль, и органы внутренних дел постоянно этот вопрос будоражат. И он всегда освещается и особенно, по нашему председателю облисполкома скажу: вопрос сокрытия, не дай бог, рассматривается № 1.

Алена Сырова:

В общем, понятно, что с кнутом у нас вопросов нет.

Кирилл Казаков:

Пока да. Мы пришли к выводу, что кнут – это самое действенное для руководителей.

Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Беларуси:

Суть не в кнуте, а в том, что государство понимает именно в чем проблема падежа телят. Именно понимает, что здесь мы не добираем. Именно экономические показатели. Мы это понимаем, эту проблематику, что ее надо решить. И решив эту проблему, мы приобретем экономически себе много.

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