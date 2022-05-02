Сергей Клишевич: «Мы стеснялись своих чёрных страниц истории!»

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы с вами говорим про историческую память, про 9 Мая, важную дату в нашей истории. В воскресенье, 8 мая, мы будем праздновать День наших государственных символов. Как соблюсти этот баланс? Ведь и одна, и вторая дата очень важны для нашей идеологии. Кирилл Казаков, СТВ:

Давай здесь я тебе отвечу. День Победы и Знамя Победы. Основополагающий цвет, и основополагающее полотно нашего Государственного флага – это как раз таки Знамя Победы. А не то знамя, которое нам пытались привить. Вот и все.

Алена Сырова:

Я говорю про то, что праздновать, может быть, тоже надо с размахом? Чтобы это привлекало внимание, чтобы лишний раз погордиться своими символами, взглянуть на них. Может, надеть тот самый яблоневый цвет? Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Здесь уже говорилось. Проектное управление. Это проекты. В силовых структурах, в системе образования, в школах. Кирилл Казаков:

Мы об этих проектах давно говорим, правда. Но мы празднуем День флага и герба тоже давно. Алена Сырова:

В прошлом году это было так, как это должно было быть. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы стеснялись своих черных страниц истории, стеснялись! И не рассказывали про то, что с собой несет этот флаг.