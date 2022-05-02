Сергей Клишевич: «Мы стеснялись своих чёрных страниц истории!»
Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы с вами говорим про историческую память, про 9 Мая, важную дату в нашей истории. В воскресенье, 8 мая, мы будем праздновать День наших государственных символов. Как соблюсти этот баланс? Ведь и одна, и вторая дата очень важны для нашей идеологии.
Кирилл Казаков, СТВ:
Давай здесь я тебе отвечу. День Победы и Знамя Победы. Основополагающий цвет, и основополагающее полотно нашего Государственного флага – это как раз таки Знамя Победы. А не то знамя, которое нам пытались привить. Вот и все.
Алена Сырова:
Я говорю про то, что праздновать, может быть, тоже надо с размахом? Чтобы это привлекало внимание, чтобы лишний раз погордиться своими символами, взглянуть на них. Может, надеть тот самый яблоневый цвет?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Здесь уже говорилось. Проектное управление. Это проекты. В силовых структурах, в системе образования, в школах.
Кирилл Казаков:
Мы об этих проектах давно говорим, правда. Но мы празднуем День флага и герба тоже давно.
Алена Сырова:
В прошлом году это было так, как это должно было быть.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы стеснялись своих черных страниц истории, стеснялись! И не рассказывали про то, что с собой несет этот флаг.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Мы боролись, получается, с фашистскими, коллаборационистскими вот этими всеми силами.
Сергей Клишевич:
Белорусам зачем рассказывать, как про того же Васюру? Зачем?
Николай Карпенков:
Мы инициаторы закона о повышении ответственности в борьбе с пропагандой нацизма. И туда мы вносили бело-красно-белый флаг. И было много, с кем нам приходилось бороться, они не давали нам это дело сделать. Но нам сейчас, чтобы окончательно победить в нашей стране, надо окончательно зачистить любые ростки нацизма, национализма. Как можно больше показывать фашистского зверства. Воспитывать патриотов.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
2020-й год все вспоминают. Речь о вызовах. Появились вызовы. Праздновали День флага и герба национального.
Алена Сырова:
Только в прошлом году праздновали так, как много лет стоило праздновать до.
Александр Кадлубай:
И будем праздновать. Но вызовов не было. Скажем так, у нас на мероприятиях флаг не поднимался. А сейчас надо агрессивнее это делать.
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