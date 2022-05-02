Вадим Гигин: Голливуд большим патриотизмом не страдает

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы тут говорим о том, что семья должна воспитывать. Но с точки зрения исторической науки те же самые американцы своими голливудскими фильмами вдалбливают совсем другие истории. И вся семья смотрит кино американское, и там американцы победили фашистов. Я читал статью о том, что японцы в своих исторических учебниках пишут, что и Хиросима, и Нагасаки – бомбы советские были.
Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Они не пишут, кто. Во-первых, не надо идеализировать американцев. Хорошо, они снимают фильм про своих солдат. А про кого они должны, про советских снимать? У них была своя война, у них погибли десятки тысяч людей, для них это тоже свято. Хорошо, что снимают про Вторую мировую, не забывают ее. Но в американском обществе с патриотизмом все не так идеально. Вот это движение BLM подкосило то, что мы часто приводили в пример. У них генерал Грант гражданской войны, северянин, будущий президент, и генерал Ли, командующий армией юга в финале гражданской войны, были одинаковыми, у них памятники стояли. Все рушится. В американском обществе происходит раскол. И там есть Оливер Стоун, который снимает очень критические фильмы про американскую историю, там есть Мел Гибсон. И вообще, Голливуд, кстати говоря, я бы так сказал, большим патриотизмом не страдает. Мы тут немножко так это все идеализируем. Мы берем какие-то примеры, а там на одного этого рядового Райана есть 15 фильмов, которые получают награды, которые все это преподносят и препарируют по-другому.
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