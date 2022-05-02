Вадим Гигин: Голливуд большим патриотизмом не страдает

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы тут говорим о том, что семья должна воспитывать. Но с точки зрения исторической науки те же самые американцы своими голливудскими фильмами вдалбливают совсем другие истории. И вся семья смотрит кино американское, и там американцы победили фашистов. Я читал статью о том, что японцы в своих исторических учебниках пишут, что и Хиросима, и Нагасаки – бомбы советские были.