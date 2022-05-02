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Леонид Касинский: «Не украинцы не празднуют 9 Мая, а не празднует правительство Украины»

02 мая 2022 16:26
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Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Скажите, вот, в принципе, мы сейчас коснулись темы Украины. Да, мы понимаем, что сейчас там ситуация непростая, идет спецоперация России, но при этом все прекрасно понимают, что украинские войска идут на фронт, как бы он ни назывался, с определенной идеологией. И эту идеологию подменили – советскую, победоносную идеологию – подменили на идеологию страны проигравшей. У нас вообще, в принципе, в войсках подобная история возможна?  

Леонид Касинский: «Не украинцы не празднуют 9 Мая, а не празднует правительство Украины»-1

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:  
Дело в том, что мы не загубили и не разрушили все то… Память о войне. У нас практически более 70 % соединений воинских частей имеют славную боевую историю, которая начиналась именно в годы Великой Отечественной войны. Как у нас такое может быть, если у нас есть соединения, воинские части, у которых более 40 Героев Советского Союза? Практически в каждом подразделении, в каждой роте навечно в списке личного состава подразделения зачислен кто-то из Героев.  

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Кирилл Казаков:  
Вадим перечисляет фамилии украинцев, они ведь тоже отличились во время войны. Тот же самый Жуков, которому в каждом городе стоял памятник – вдруг сносят. Тот же самый Щерс чем не угодил-то? А Пушкин с Гоголем – эти-то что?  

Леонид Касинский:  
Мы с вами знаем, сколько лет украинскому народу вдалбливали вот эту вот идеологию. Не украинцы не празднуют 9 Мая, а не празднует правительство Украины.  

Кирилл Казаков:  
Элиты так называемые.  

Леонид Касинский: «Не украинцы не празднуют 9 Мая, а не празднует правительство Украины»-4

Леонид Касинский:  
Да. Украинцы, обычные люди, они никогда не забудут, потому что их деды, их прадеды тоже воевали. И они знали, за что они воевали.  

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# Великая Отечественная война # общество # Кирилл Казаков # Леонид Касинский # Георгий Жуков # Александр Пушкин # Николай Гоголь # Николай Щорс # Фотофакт

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