Карпенков: «У нас так должно быть, чтобы и мальчики, и девочки служили в армии»

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Может, на законодательном уровне чего-то сделать?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законодательный уровень – это, конечно, хорошо. Тоже уже очень много сделано, приняты соответствующие законы. Но я все же хотел вернуться к основе. Безусловно, если будут работать клубы и воспитательная система государственная – это хорошо. Но семья – это первостепенная задача. Сегодня 60 % школьников не знают, были ли у них родственники, которые воевали, или нет. Буквально на прошлой неделе мы встречались с молодежью в музее истории ВОВ, там как раз эта статистика и подтверждается. Там из 100 только 30 человек поднимают руки. Кто поднимает руки, тянет очень высоко, потому что они с гордостью хотят рассказать про своих бабушку и дедушку.
Алена Сырова:
Мы говорим про воспитание родителей. А кто их должен воспитывать? Это же уже взрослые люди.
Сергей Клишевич:
Мы сегодня ведем эфир, нас смотрят родители, я к ним тоже обращаюсь: скоро 9 Мая, ваших детей в школе пригласят на возложение цветов к Вечному огню, уделите полчаса времени, расскажите про своих прадедушку и прабабушку.
Кирилл Казаков, СТВ:
Дай бог, чтобы родители знали об этом.
Сергей Клишевич:
Может быть, я сегодня обращаюсь не к родителям, а к дедушкам и бабушкам. Они точно будут знать, они воспитанники советской школы, тогда это было свято. Министерство поддержало эту инициативу, сегодня на всех уроках истории наши ученики получили соответствующее задание: найти своих родных и близких родственников. И когда им будут говорить, что солдат Красной армии (его прадедушка и прабабушка) – захватчик, а партизан – это мародер, то у них рука не поднимется так их назвать, потому что это родной. Приведу пример с Израилем. Это постоянно воюющее государство, так исторически сложилось, но там семья (не школа, не общественная организация) везет своего ребенка в Освенцим и показывает, что будет с евреем, если он не будет защищать свою родину и помнить своих родных и близких. Там сегодня и девушки, и мальчики служат.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Обязательно и у нас так должно быть, чтобы и мальчики, и девочки служили в армии и имели за это определенный авторитет, и мы гордились бы такими молодыми людьми.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Я поддерживаю Сергея. Мы сегодня много говорим о военно-патриотическом воспитании, а это всего лишь часть огромной работы, которая называется «патриотическое воспитание». Делая срез среди военнослужащих, которые приходят в армию, основными ячейками, которые воспитывают человека патриотом, военнослужащие называют семью, школу и армию. Мы и должны градировать таким образом. Семья – это та ячейка, которая закладывает основы с раннего детства.
Алена Сырова:
Но это уже взрослые люди. Александр Владимирович сказал, что надо сейчас воспитать новое поколение родителей.
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