Карпенков: «У нас так должно быть, чтобы и мальчики, и девочки служили в армии»

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу « По существу ».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законодательный уровень – это, конечно, хорошо. Тоже уже очень много сделано, приняты соответствующие законы. Но я все же хотел вернуться к основе. Безусловно, если будут работать клубы и воспитательная система государственная – это хорошо. Но семья – это первостепенная задача. Сегодня 60 % школьников не знают, были ли у них родственники, которые воевали, или нет. Буквально на прошлой неделе мы встречались с молодежью в музее истории ВОВ, там как раз эта статистика и подтверждается. Там из 100 только 30 человек поднимают руки. Кто поднимает руки, тянет очень высоко, потому что они с гордостью хотят рассказать про своих бабушку и дедушку.

Алена Сырова:

Мы говорим про воспитание родителей. А кто их должен воспитывать? Это же уже взрослые люди.

Сергей Клишевич:

Мы сегодня ведем эфир, нас смотрят родители, я к ним тоже обращаюсь: скоро 9 Мая, ваших детей в школе пригласят на возложение цветов к Вечному огню, уделите полчаса времени, расскажите про своих прадедушку и прабабушку.

Кирилл Казаков, СТВ:

Дай бог, чтобы родители знали об этом.

Сергей Клишевич:

Может быть, я сегодня обращаюсь не к родителям, а к дедушкам и бабушкам. Они точно будут знать, они воспитанники советской школы, тогда это было свято. Министерство поддержало эту инициативу, сегодня на всех уроках истории наши ученики получили соответствующее задание: найти своих родных и близких родственников. И когда им будут говорить, что солдат Красной армии (его прадедушка и прабабушка) – захватчик, а партизан – это мародер, то у них рука не поднимется так их назвать, потому что это родной. Приведу пример с Израилем. Это постоянно воюющее государство, так исторически сложилось, но там семья (не школа, не общественная организация) везет своего ребенка в Освенцим и показывает, что будет с евреем, если он не будет защищать свою родину и помнить своих родных и близких. Там сегодня и девушки, и мальчики служат.