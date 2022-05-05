«Сегодня уже не Россия и не Украина будут решать, а те люди, которые там живут». Все подробности интервью Лукашенко

Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задать свои вопросы Президенту Беларуси в Минск приехал топ-менеджер медиакомпании Иан Филипс.

Удалось обсудить широкий спектр тем – от внутренней ситуации в Беларуси до горячих международных вопросов: спецоперация России в Украине, западные санкции, взаимоотношения Минска и Москвы. Интервью информационному агентству длилось полтора часа. Как показывает практика, для нашего Президента нет неудобных вопросов. Иан Филипс получил недвусмысленные ответы на все интересующие темы. Интервьюер поделился впечатлениями и отметил открытость беседы с главой нашего государства. Виктория Ходосок продолжит.

Забегая вперед, это интервью однозначно назовешь дискуссией, но никак не формальной конструкцией «вопрос – ответ». Местами спорили, местами задавали риторические вопросы, а где-то и вовсе переходили к другим темам. «Наши мнения не всегда совпадали». Представитель Associated Press про интервью с Президентом Беларуси. Подробности тут. Большую часть вопросов Иан Филипс, ожидаемо, посвятил военному конфликту в Украине. Беларуси эта тема, как бы там ни фантазировал Запад, без лишних объяснений, более чем близка. Мы много раз протягивали украинскому народу руку помощи. Не раз наша страна в роли медиатора призывала к диалогу конфликтующие стороны.

Сложно сказать, видит ли Украина, особенно сегодня, свое будущее. Поступки нынешней власти о чем-то хорошем пока не говорят. И самая опасная тактика этой политики – соседняя страна – марионетка в чужих руках. В чьих именно? И так понятно. Наследили США уже много где. И вот сейчас якобы бескорыстная помощь Украине. Но не надо быть великим аналитиком, чтобы понимать очевидное: Америке Украина вообще неинтересна. Ставки куда выше.

И почему до сих пор кого-то удивляет, что Беларусь и Россия идут рука об руку как настоящие союзники? Ведь нашим тесным отношениям не один год. И сложные ситуации показали: эта дружба не фейк. Да, порой у взаимопонимания были сбои. Где-то не соглашались с позицией нашей страны, где-то вмешивалась политика. Но несмотря на все перипетии, предательству места в этой дружбе нет. Президент Беларуси: я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные, открытые отношения с кем-то из мировых лидеров. Подробности.

Ну и, конечно, эта дружеская поддержка особенно проявилась в период экономической войны. Против нашей страны она ведется уже почти два года. И за это время, вопреки ожиданиям Запада, кризис не опустил страну на дно. Но, скорее всего, Евросоюз и сам не просчитал, что попадет в свою же ловушку. Интересно другое: скорость принятия этих санкций и глубина их проработки говорят о том, что нанести удар по Беларуси готовились заранее. Причем при любом развитии сценария и российско-украинских отношений. В таком огромном потоке дезинформации понять, где правда, а где ложь, с каждым разом становится только сложнее. А на теме военных действий, результат которых, к сожалению, убитые люди, разрушенные дома, «разойтись» точно есть где. Недавний пример – «резня в Буче» и все обвинения в сторону России. Тогда, в начале апреля, ужасающие фотографии и видео из пригорода Киева захлестнули интернет-пространство. Но после было разоблачение. В том числе и с нашей стороны. Александр Лукашенко на встрече с Путиным передал ему разведывательные документы о том, что на самом деле было в Буче и кто в этом виноват. Читайте также: Президент Беларуси: то, что происходило в Буче, – мы знаем, кто организовал эту показуху Лукашенко: литовцы и латыши у нас покупают соль, крупу, бензин, солярку. Кому сделали хуже? Мы выживем Президент Беларуси: Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину и ставить на колени

Именно после этой темы Иан Филипс предложил Александру Лукашенко сменить тему. Якобы говоря, что наглядных доказательств нет. Зато, видимо, у западной прессы выгодных фактов полным-полно. Но сегодня разбираться в деталях не время. Главное – остановить конфликт. В развитие украинской темы – от нашего Президента в свое время очень часто пытались получить сенсационный ответ, наверное, на один из самых популярных вопросов: так чей же все же Крым? Сегодня в топе схожих: что будет дальше с востоком Украины?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня уже и не Россия, и не Украина будут решать, а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Поэтому восток Украины – Донбасс, Луганск – можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас. С 2015 года упущен был момент. Поэтому здесь нужен более длительный период. Период, в котором надо будет заинтересовать этих людей. Не надо их впихивать в состав сейчас Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать не прекращению этого конфликта, а нагнетанию, эскалации.

И, конечно, напоследок западный журналист спросил Президента про демократию и Беларусь. Видимо, хорошо изучил репортажи, если их так можно назвать, своих коллег по следам августа 2020-го. Лукашенко: «Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так?» Подробности. Александр Лукашенко:

Спасибо вам, приятно было с вами побеседовать.