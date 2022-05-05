Президент Беларуси: Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину и ставить на колени

Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Путин назвал это специальной военной операцией, он не объявлял войны. Я это точно знаю. Потому что перед ним и военными не стояла цель оккупировать Украину, поставить на колени. Не стояла такая цель. Он не собирался и не собирается оккупировать Украину и ставить на колени. Одна из причин – чтобы не разорвать Украину вообще. Чтобы там, на отдельных частях в Украине, не было американцев, поляков, румын и так далее. Он этого не хочет. Он хочет видеть дружественную, целостную Украину. Я его полностью поддерживаю, это и моя позиция.

Этот конфликт нужно прекратить, он никому не нужен. Гибнут люди. Надо прекратить. Знаю позицию России 100 %. Предполагаю позицию Запада. Интересы уже здесь столкнулись, и вы это не отрицаете даже. Предполагаю. Хотелось бы, чтобы Запад услышал. Плохой Путин, хороший Путин, Россия правильно, неправильно поступила… Повторяю: не сейчас надо обсуждать этот вопрос. Сейчас надо остановить войну. Потом разберемся.

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Лукашенко: «Вопрос в том, чтобы сегодня или завтра прекратить войну. Сегодня это возможно. Знаете почему?»