Лукашенко: мы вынуждены считаться с тем, что происходит в Украине, поэтому проводим мероприятия на юге Беларуси
Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задать свои вопросы Президенту Беларуси в Минск приехал топ-менеджер медиакомпании Иан Филипс. Удалось обсудить широкий спектр тем – от внутренней ситуации в Беларуси до горячих международных вопросов: спецоперация России в Украине, западные санкции, взаимоотношения Минска и Москвы. Интервью информационному агентству длилось полтора часа.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
В разгоревшемся российско-украинском конфликте пытаются всячески оболгать Беларусь. Но наша позиция неизменна: мы исключительно защищаем свой дом и мы исключительно за мир. Но эти важные посылы с нашей стороны банально затирают фейками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В последнее время обстановка нагнетается еще более яростно, я бы сказал. Естественно, Вооруженные Силы, говорю вам прямым текстом, вынуждены на это реагировать. Мы видели, что в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе. Их было несколько лет тому назад 3 тысячи, сейчас 32 тысячи. Видите – рост. Поэтому мы реагируем. Реагируем не только в плане последних мероприятий наших Вооруженных Сил. Мы вынуждены считаться с тем, что происходит в Украине. Поэтому еще большие мероприятия мы на постоянной основе проводим на юге нашей Беларуси для того, чтобы прикрыть нашу южную границу от разного рода недоразумений. Я думаю, что нам все-таки удастся не только на юге, но и на западе Беларуси избежать всяких недоразумений. Поэтому это никого не должно беспокоить. Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся, поэтому пусть Запад спит спокойно.
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