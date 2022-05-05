Лукашенко: мы вынуждены считаться с тем, что происходит в Украине, поэтому проводим мероприятия на юге Беларуси

Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задать свои вопросы Президенту Беларуси в Минск приехал топ-менеджер медиакомпании Иан Филипс. Удалось обсудить широкий спектр тем – от внутренней ситуации в Беларуси до горячих международных вопросов: спецоперация России в Украине, западные санкции, взаимоотношения Минска и Москвы. Интервью информационному агентству длилось полтора часа. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

В разгоревшемся российско-украинском конфликте пытаются всячески оболгать Беларусь. Но наша позиция неизменна: мы исключительно защищаем свой дом и мы исключительно за мир. Но эти важные посылы с нашей стороны банально затирают фейками.