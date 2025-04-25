Соцсети и чаты взбудоражены! Почему очередная стройка вызвала вопросы у белорусов?

Диалог власти и людей. Жители нескольких деревень Смолевичского района обеспокоены стройкой пруда-накопителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные чаты будоражат сомнения, будет ли объект безопасным для людей и природы. Чтобы расставить все точки над i и ответить на важные вопросы, в диалог включились чиновники и профильные специалисты. Нанесение вреда экологии исключено, мнение людей учитывается. Наши корреспонденты пообщались со всеми заинтересованными.

Более полутора километров отделяют эту стройку от ближайшей деревни Остров. Работы по строительству пруда-накопителя здесь идут уже несколько месяцев. Так называемое «поле фильтрации» займет 13 гектаров. Сюда будут свозить илистую массу, образованную из сточных вод. По сути, это абсолютно герметичная грунтовая чаша. Но тема уже несколько дней будоражит соцсети и местные чаты.

Опасаемся этих запахов. У нас вокруг и так куча всяких неблагоприятных экологических моментов. Буквально через речку скотомогильник, от уреза воды находится совсем чуть-чуть. Да и в целом, вы же понимаете, это промышленная шестеренка страны – Жодино.

У нас вокруг птицефабрика. Если оттуда ветер, у нас в Жодино слышно этот запах. Прежде чем строить, надо было собрать народ и посоветоваться.

Чтобы развеять сомнения в безопасности объекта у местных жителей и выслушать их мнение, была организована встреча всех заинтересованных сторон. Пообщаться с людьми приехали представители Минприроды, председатель райисполкома, руководители водоканала и строительной организации. На все вопросы специалисты ответили подробно и взяли на контроль спорные моменты. Например, гравийка, которая страдает от проезда тяжелой строительной техники, в ближайшие дни будет заасфальтирована. По результатам разговора создали общий чат. Руководители будут держать связь с населением и предоставлять важную информацию.