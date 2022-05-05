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Лукашенко: «Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так?»

05 мая 2022 20:18
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Новости Беларуси. Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Конечно, напоследок западный журналист спросил Президента про демократию и Беларусь. Видимо, хорошо изучил репортажи (если их так можно назвать) своих коллег по следам августа 2020-го.

Лукашенко: «Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отойдите вы от этих штампов. Никто никому здесь не закрывает рот. Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так? Это моя конституционная обязанность. Говорите, осуждайте, рассуждайте. Вы открыто мне задаете неудобные вопросы. Я вам отвечаю на эти вопросы, нас слышат все люди. Какое же здесь отсутствие свободы слова? Вас видят миллионы людей. Я-то нормально воспринимаю. Вы хозяин сегодня, коль я согласился на это интервью, вы хозяин, я в вашем распоряжении. Я обязан отвечать на все вопросы, которые вы зададите. Вы здесь хозяин, а не я. Если мне не нравятся западные журналисты, я бы мог отказаться от этого интервью. Но коль согласился, будь добр слушать и отвечать.

Извините, может быть, я рассуждаю так, как я это понимаю. Может быть, я не так понимаю. Может быть, вам это не нравится, но это моя точка зрения. У вас она такая, у меня такая. Всегда рад отвечать на них. Никогда не буду прятаться от любых вопросов, даже самых-самых противных, которые, может быть, и некорректно было бы вам задавать. Я всегда буду на них отвечать. Мы к этому привыкли. У нас истинная свобода слова.

Лукашенко: «Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так?»-4

Александр Лукашенко:
Спасибо вам! Приятно было с вами побеседовать. Всего доброго!

Лукашенко: «Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так?»-7

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