Лукашенко: «Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отойдите вы от этих штампов. Никто никому здесь не закрывает рот. Я боролся и буду бороться против тех, кто хочет разрушить страну. Что здесь не так? Это моя конституционная обязанность. Говорите, осуждайте, рассуждайте. Вы открыто мне задаете неудобные вопросы. Я вам отвечаю на эти вопросы, нас слышат все люди. Какое же здесь отсутствие свободы слова? Вас видят миллионы людей. Я-то нормально воспринимаю. Вы хозяин сегодня, коль я согласился на это интервью, вы хозяин, я в вашем распоряжении. Я обязан отвечать на все вопросы, которые вы зададите. Вы здесь хозяин, а не я. Если мне не нравятся западные журналисты, я бы мог отказаться от этого интервью. Но коль согласился, будь добр слушать и отвечать.

Извините, может быть, я рассуждаю так, как я это понимаю. Может быть, я не так понимаю. Может быть, вам это не нравится, но это моя точка зрения. У вас она такая, у меня такая. Всегда рад отвечать на них. Никогда не буду прятаться от любых вопросов, даже самых-самых противных, которые, может быть, и некорректно было бы вам задавать. Я всегда буду на них отвечать. Мы к этому привыкли. У нас истинная свобода слова.