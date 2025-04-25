Лазуткин о пакистанцах в Беларуси: будет контроль за любыми мигрантами

Андрей Лазуткин, политолог:

Будет контроль за любыми мигрантами. Более того, они же не приезжают здесь и потом ищут работу на улице, как в фильмах. Безработица – значит, и возле метро там стоят какие-то очереди. Нет, это люди, которые приезжают на конкретное предприятие уже по контракту определенному трудовому. Они понимают, где они будут проживать, где будут находиться, где они будут локализованы. Сегодня, например, у нас работают рабочие, допустим, из стран Средней Азии. То есть нашему белорусу, что там выходят из Туркменистана, что из Узбекистана, что из Таджикистана, он их отличает? Я сомневаюсь. Даже флаги покажи, человек не скажет. Что вы имеете против конкретной страны? Вам что таджик, что пакистанец – вы там разницы особо не увидите, если два человека будут ехать в метро. Поэтому, конечно, это все во многом раздуто, но люди боятся неизвестности. Президент поэтому специально разъяснил, что это будет. Это Барановичи, это легкая промышленность, что это все будет под контролем и что это пока еще прорабатывается. То есть должна быть программа определенная, отсюда контроль, отсюда комиссия, отсюда все прочее. Чтобы не было вот этого страха неизвестности.