Лазуткин о пакистанцах в Беларуси: будет контроль за любыми мигрантами

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим нынешнюю ситуацию с трудовыми мигрантами в Беларуси и поговорим о современной русской поэзии. В эфире русские поэты Анна Долгарева, Игорь Караулов, Алексей Шмелёв, Мария Ватутина и политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы попробуйте в Беларуси дать 25-50 долларов на лапу, не знаю, милиционеру, сотруднику отдела гражданства миграции, чтобы вам сделали бесплатно гражданство, в смысле без проверки русского языка, гражданства, как это в России все происходит. И попробуйте дальше после этого сбиться в некую диаспору, чтобы самой по себе существовать и кошмарить, например, местный бизнес, рыночки, закупать оружие, попробуйте в Беларуси это все сделать.
Андрей Лазуткин, политолог:
Будет контроль за любыми мигрантами. Более того, они же не приезжают здесь и потом ищут работу на улице, как в фильмах. Безработица – значит, и возле метро там стоят какие-то очереди. Нет, это люди, которые приезжают на конкретное предприятие уже по контракту определенному трудовому. Они понимают, где они будут проживать, где будут находиться, где они будут локализованы. Сегодня, например, у нас работают рабочие, допустим, из стран Средней Азии. То есть нашему белорусу, что там выходят из Туркменистана, что из Узбекистана, что из Таджикистана, он их отличает? Я сомневаюсь. Даже флаги покажи, человек не скажет. Что вы имеете против конкретной страны? Вам что таджик, что пакистанец – вы там разницы особо не увидите, если два человека будут ехать в метро. Поэтому, конечно, это все во многом раздуто, но люди боятся неизвестности. Президент поэтому специально разъяснил, что это будет. Это Барановичи, это легкая промышленность, что это все будет под контролем и что это пока еще прорабатывается. То есть должна быть программа определенная, отсюда контроль, отсюда комиссия, отсюда все прочее. Чтобы не было вот этого страха неизвестности.