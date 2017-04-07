Александр Лукашенко рассказал об итогах переговоров с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. На совещании о проблемах и перспективах развития отечественной науки Александр Лукашенко ответил на вопрос об итогах переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Мы прекрасно понимаем, что экономика всегда зависит от науки, а наука на каждом историческим отрезке зависит от экономики. Был недавно ваш визит в Россию. Хотелось бы из первых уст все-таки узнать результаты этой договоренности. Это будет крайне интересно и полезно нам и тем коллективам, в которых мы работаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По поводу всякого рода инсинуаций, особенно со стороны российских чиновников. Наверное, им не очень приятен был результат наших переговоров с Путиным, потому что каждый видел там свои интересы, каждый хотел вот так, а получилось немножко не так, как они хотели. Я не скажу, что нам удалось добиться тех результатов и прийти к той цели, которую мы изначально для себя обозначили. Это был некий компромисс, но для нас очень выгодный. Мы хотели бы, чтобы мы контракт, который в этом году с «Газпромом» заканчивается, закончили его как он есть. Вот 130 долларов, к примеру, есть. Чтобы до конца года 130 долларов было. Я говорю: «Такой цены нет, исходя из нашей договоренности». Он говорит, что понимает. Давайте договоримся о компенсации вот этой цены, которую мы хотим и они хотят, возьмем вот эти 30 долларов. Откуда их взять? Он говорит: «Мы готовы вам за счет реэкспорта нефти дать шесть миллионов каждый год (в этом, следующем и 2019 году), пока мы не модернизируем предприятия нефтепереработки окончательно, дать по шесть миллионов тонн нефти. Вы реэкспортируете, а размер таможенной пошлины (какой он будет) забирайте себе». Я правительству поручил: «Вы посчитайте, нам это выгодно или нет». Да, это выгодно. Путин у меня спрашивает: «Ты знаешь, сколько это в этом году будет?» Я говорю: «Нет, я не считал, потому что это твое предложение». Он мне открывает: полмиллиарда долларов. Я говорю: «Цифра неплохая». Плюс мы в свое время поставляли им вопреки «цена выгодна, не выгодна» миллион примерно тонн бензина. Обязаны были поставлять на российский рынок 95-го или какого, и мы при этом теряли 150 млн долларов ежегодно. Сейчас мы договорились, что мы эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем. К 500 еще 150 млн – 650 млн – это как раз потери наши от того, что они нам недопоставляли в конце прошлого года и в этом году. Нефть сократили поставки – мы понесли потери определенные – и плюс вот эта разница в цене. То есть они нам уменьшили цену на газ за счет их нефти. Нам какая разница? Я согласился на это. И плюс цена, вот это уже задача правительства, мы уже оговорили этот вопрос, чтобы эта цена формировалась не в долларах, а в российских рублях. Тогда мы меньше будем подвержены или вообще не подвержены колебаниям, курсовым рискам и так далее.