Лазуткин о мигрантах: есть идея, как восполнить нехватку кадров? Положите на стол Лукашенко, он рассмотрит

Андрей Лазуткин, политолог:

Наверное, можно было привести какие-то аргументы про Пакистан, что не надо это делать или что-то еще. Но вопрос, кто будет замещать все эти рабочие места в сельском хозяйстве или где-то еще в легкой промышленности. Есть какой-то вариант лучше? Положите на стол Президенту, он рассмотрит. Видимо, раз это все пакетное соглашение, раз нам еще сырье продают под это дело – значит, это все достаточно выгодно для страны. Плюс у нас очень хорошее отношение на уровне руководства Пакистана, потому что там тоже непростая власть. Она там периодически у них менялась на такую более прозападную, менее суверенную. И последние протесты были в 2023 году в Пакистане, массовые. Но власть тогда устояла. И вот, видимо, мы тоже эту власть поддержали в свое время. Это нам добавило определенных очков в каких-то контактах. И сегодня я уверен, что, поскольку там власть связана со штатом Пенджаб (пакистанским), то это будет именно такая группа финансово-промышленная, которая лоббирует свои интересы через правительство Пакистана, то к нам и приедут люди неплохие, которые там еще пройдут определенный отбор. Это не как у нас: ты уголовник, беги, скрывайся с митинга туда в Польшу и работай кем придется. Нет, это все делается нормально через процедуру найма на работу и так далее. Скорее всего, будет какая-то кампания либо совместная, либо это будет отбор в Пакистане проводиться, потому что там много желающих поехать за границу и поработать. Значит, надо выбрать самого лучшего. Это не то, что соскребается со дна: дай нам Боже, что нам негоже.

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