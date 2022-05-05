Лукашенко: «Я не понимаю, зачем украинцам было провоцировать Россию. Ведь нормально развивались отношения»

Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень сожалею по поводу того, что происходит в Украине. На Западе в последнее время не принято даже говорить о том, что предшествовало специальной военной операции Российской Федерации. А вы вспомните. Я не понимаю, зачем украинцам было провоцировать Россию. Ведь нормально развивались отношения. Они шли к тому, что можно было договориться по всем вопросам. Я говорю это как человек сведущий. Я был постоянно в этом процессе. Я в теме. Глубже, чем кто-либо другой. И я видел, что можно было договориться. Но начиная от личных оскорблений руководства России и до разного рода экономических провокаций, давления и издевательства над русскими людьми в Украине, это и русский язык – ущемление, и люди на востоке Украины подвергались этому давлению. Я это все видел.
Я не буду перечислять все факторы и факты, известные всему мировому сообществу. Да, сегодня можно говорить, что и вы там подталкивали, американцы, их к этим действиям. Это правда. Это правда с точки зрения геополитики. Американцы ушли из Афганистана. Многих боевиков, которые там были задействованы, надо было снова задействовать где-то. Но это самый минимум. Вот они и решили поддавить Украину. Но самое главное – это геополитический аспект.
Соединенные Штаты Америки и Запад, вместо того чтобы в Украине закончить войну, достойно сейчас закончить, наоборот, нагнетают ситуацию, поставляя вооружение, оружие и так далее. Не надо нагнетать обстановку. И не надо нас упрекать в том, что мы на стороне России. Если на стороне России вот так открыто, то только одна страна – Беларусь. А с той стороны аж под 50 государств объединились, и не только оружием, но и живой силой, наемниками, помогают воевать Украине. Зачем?
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