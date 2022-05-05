Лукашенко: «Я не понимаю, зачем украинцам было провоцировать Россию. Ведь нормально развивались отношения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень сожалею по поводу того, что происходит в Украине. На Западе в последнее время не принято даже говорить о том, что предшествовало специальной военной операции Российской Федерации. А вы вспомните. Я не понимаю, зачем украинцам было провоцировать Россию. Ведь нормально развивались отношения. Они шли к тому, что можно было договориться по всем вопросам. Я говорю это как человек сведущий. Я был постоянно в этом процессе. Я в теме. Глубже, чем кто-либо другой. И я видел, что можно было договориться. Но начиная от личных оскорблений руководства России и до разного рода экономических провокаций, давления и издевательства над русскими людьми в Украине, это и русский язык – ущемление, и люди на востоке Украины подвергались этому давлению. Я это все видел.

Я не буду перечислять все факторы и факты, известные всему мировому сообществу. Да, сегодня можно говорить, что и вы там подталкивали, американцы, их к этим действиям. Это правда. Это правда с точки зрения геополитики. Американцы ушли из Афганистана. Многих боевиков, которые там были задействованы, надо было снова задействовать где-то. Но это самый минимум. Вот они и решили поддавить Украину. Но самое главное – это геополитический аспект.