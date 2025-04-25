Минское «Динамо» продолжает побеждать в чемпионате КХЛ 3х3

Дубль Романа Серафимовича подарил минскому «Динамо» третью победу кряду в рамках 18-го тура чемпионата КХЛ в формате 3х3. На сей раз поверженной оказалась «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды не форсировали события. В первом периоде отличились россияне. Во втором отрезке наши парни сравняли цифры на табло. Заключительная треть получилась самой результативной. В ней белорусы забросили еще две шайбы. Как итог волевая виктория – 3:1. Кроме упомянутого Серафимовича, точный бросок нанес Михаил Бучкин. 26 апреля предстоит помериться силами с «Металлургом» и «Барысом». На данный момент в турнирной таблице «Динамо» идет шестым.