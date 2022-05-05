Президент Беларуси: то, что происходило в Буче, – мы знаем, кто организовал эту показуху

Виктория Ходосок, политический обозреватель: В таком огромном потоке дезинформации понять, где правда, а где ложь, с каждым разом становится только сложнее. А на теме военных действий, результат которых, к сожалению, убитые люди, разрушенные дома, «разойтись» точно есть где. Недавний пример – «резня в Буче» и все обвинения в сторону России. Тогда, в начале апреля, ужасающие фотографии и видео из пригорода Киева захлестнули интернет-пространство. Но после было разоблачение. В том числе и с нашей стороны. Александр Лукашенко на встрече с Путиным передал ему разведывательные документы о том, что на самом деле было в Буче и кто в этом виноват.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекратите врать, вы зря приводите пример Бучи. Вы зря. Вы не тому человеку его задали. А то, что происходило в Буче (я не знаю, насколько вы погружены в это), мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан. Это в основном были англичане, которые на автомобилях… Четыре автомобиля мы видели, мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в это информационное пространство. Ну, война есть война. Сейчас такая война. Для меня это неудивительно. Я пережил 2020-й год и знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче.

Что касается Мариуполя, ну, Антониу Гутерриш, генсек ООН, недавно был в Украине и поставил перед Путиным ряд вопросов. Путин был открыт и согласился с Гутерришем. Он попросил открыть коридоры, вывести гражданских и тому подобное. Почему не выводят? Здесь все решается и все зависит от властей Украины. Знаете, мы можем упрекать Россию сколько угодно, только от этого проку мало. Надо понимать, что война не на территории России, война на территории Украины. И руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы не гибли мирные жители. И для этого надо делать все.

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