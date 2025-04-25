Лазуткин: мигранты из Средней Азии работают в Беларуси несколько лет, и проблем не возникало

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим нынешнюю ситуацию с трудовыми мигрантами в Беларуси и поговорим о современной русской поэзии. В эфире русские поэты Анна Долгарева, Игорь Караулов, Алексей Шмелев, Мария Ватутина и политолог Андрей Лазуткин.
Лазуткин: мы ругаем Европу, что у них геи, неквалифицированные рабочие, а у нас эффективность труда в 3 раза ниже.
Андрей Лазуткин, политолог:
Надо понимать, что привлечение внешних ресурсов у нас идет достаточно давно. Посмотрите, сколько у нас строится сегодня даже в Минской области объектов самых разных: и жилое строительство, и коммерческое, и прочее. Если идет такой бум в строительной отрасли, у нас есть сегодня столько строителей, или надо, сохраняя высокий спрос на стройку, а это локомотив экономики, где-то искать эти трудовые ресурсы. Да, пожалуйста, Средняя Азия готова сюда приехать. Они здесь уже там работают несколько лет, и проблем не возникало. То есть мы это все даже не видим и не слышим. Локально они могут проживать, допустим, в гостинице. Локально они могут ходить там группой на обед, там с обеда, еще куда-то. Но есть определенные инструменты, чтобы контролировать эти все вещи. Но в России, например, там вообще другой подход. Там не государство, не государственный трест их привлекает, а привлекает их какой-то частник, например. Частник не заинтересован им создавать никакие условия, потому что ему надо получить больше прибыли. Поэтому вот тебе тапочки вьетнамские, вот тебе лопата там, что угодно. Может не быть там униформы, чего-то еще – вы там бесплатно нам выкопаете условно яму. То есть вот это подход, которого надо избегать. Нужен государственный контроль этих вещей. И более того, это же не только люди, которые где-то локализованы. Вот, пожалуйста, вагон метро, зайдите там, я думаю, кого-то вы да увидите, не нашей, не славянской внешности. Ну и что? У нас происходят какие-то, может быть, драки? Какие-то конфликты на религиозной почве? Вот марокканцы, которые напали там на девушку, не на девушку, а напали друг на друга. Друг на друга из-за девушки.
То есть это же не то же самое, что вас тут завтра всех изнасилуют. Посмотрите, как все это переворачивается с ног на голову. То есть внутри группы какой-то этнической, конечно, могут быть свои какие-то конфликты. Посмотрите, в Беларуси цыгане сколько лет живут. У них там, знаете, свои вопросы, свои там страсти кипят. Опять же, это все локализовано где-то. То есть нету межнационального какой-то вражды там или чего-то еще. И как-то нас с детства учат, что белорусы такие толерантные, терпеливые. А оказывается, вам достаточно новости показать еще, даже без приезда людей, которых вы никогда в жизни не видели. И вы начинаете агрессивно себя вести, что мы их всех не любим, ненавидим. А вот какой имидж это создает Беларуси в стране, где мы будем продавать там наши, допустим, БЕЛАЗы, трактора и все остальное? Там завтра купят такую продукцию, если мы будем агрессивно так себя показывать?
Лазуткин о пакистанцах в Беларуси: будет контроль за любыми мигрантами.