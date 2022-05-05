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«Наши мнения не всегда совпадали». Представитель Associated Press про интервью с Президентом Беларуси

05 мая 2022 13:40
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Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Наши мнения не всегда совпадали». Представитель Associated Press про интервью с Президентом Беларуси-1

Иан Филипс, вице-президент информационного агентства Associated Press:  
Мы смогли очень открыто обсудить ряд вопросов. Безусловно, наши мнения не всегда совпадали, но для нас важно услышать позицию всех сторон. Когда есть возможность поговорить напрямую, не только задать свой вопрос, но и иметь возможность задать дополнительный – это создает более объективную картину.  

«Наши мнения не всегда совпадали». Представитель Associated Press про интервью с Президентом Беларуси-4

Информацию Associated Press получают подписчики в 120 странах. Ежедневно издание выпускает несколько тысяч материалов на английском, испанском и арабском языках.

Телеверсия интервью выйдет 5 мая в эфире телеканала «Беларусь-1» после «Панорамы».  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Иан Филипс # Фотофакт

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