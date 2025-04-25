Лазуткин: мы ругаем Европу, что у них геи, неквалифицированные рабочие, а у нас эффективность труда в 3 раза ниже

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы хотим сохранить рынок вот этой дешевой продукции, видимо, чтобы не было социального напряжения. Значит, надо идти на какие-то меры, удешевляя рабочую силу. То есть это такая дилемма. Более того, Президент сказал: низкая производительность труда, в три раза меньше, чем в Евросоюзе. Мы их ругаем, что они там, значит, геи, неквалифицированные рабочие, но там, к сожалению, есть предприятия, которые с нами могли бы конкурировать,если бы не было пошлин, заградительных барьеров, мы бы проигрывали эту конкуренцию. Потому что у нас свой рынок, а у них свой, но отсюда вопрос: мы готовы завтра с ними сыграть такую конкуренцию открытую полностью?