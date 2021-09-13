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«Сегодня дети уже поют гимн и не стесняются». Достаточно ли рассказывают в школах Беларуси о значимых датах?

13 сентября 2021 19:40
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Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу». 

Алена Сырова, СТВ:
Может быть, мы школьникам недостаточно рассказываем о таких значимых датах? Может, в учебнике истории эта дата остается незамеченной?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Параграф прошли – и забыли.

«Сегодня дети уже поют гимн и не стесняются». Достаточно ли рассказывают в школах Беларуси о значимых датах?-1

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:
В связи с тем, что произошло год назад, я хочу отметить, что государство и власть инициировали общественные организации, инициировали этот день. Я думаю, что это здорово, потому что на одном внеклассном мероприятии, на одном уроке патриотизму научить очень сложно – это длительный и кропотливый процесс. И он затрагивает от самого детского сада до старшей школы.

Кирилл Казаков:
Почему, например, когда нам рассказывали, что американцы, придя на уроки, слушают гимн и видят, как понимается американский флаг – это хорошо. Как только нам стали рассказывать, что на первом уроке, предположим, у нас тоже будет звучать гимн и будет подниматься белорусский флаг, то это уже пропаганда.

«Сегодня дети уже поют гимн и не стесняются». Достаточно ли рассказывают в школах Беларуси о значимых датах?-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Кричали с той стороны, те, кто хочет, чтобы мы разрушили свое государство.

Алена Сырова:
Родители приходят с такими претензиями? И в принципе предъявляют какие-то претензии по поводу новых предметов, которые вводятся?

Лола Пахомова:
Попытки были, но все пресечено, потому что родители наших учеников должны понимать, что дети посещают государственные учреждения образования. Здесь никаких больше условностей не должно быть. Что касается гимна на первом уроке, я хочу сказать следующее. Это, наверное, такая наша толерантность и наивность. «Ну, что тут такого особенного? Для чего это?» А вот это и есть такой момент.

Кирилл Казаков:
Некий ритуал, который заставляет тебя каждый день чувствовать себя белорусом.

«Сегодня дети уже поют гимн и не стесняются». Достаточно ли рассказывают в школах Беларуси о значимых датах?-7

Надежда Лазаревич, член Президиума Белорусского союза женщин:
У нас было немножко по-другому. У нас было не на первых уроках, а на первом дне, когда открывался учебный год, когда была линейка для первоклашек или, например, для пятого класса. Многие школы уже гимн включали именно в начале, когда дети идут в школу, не на самом уроке в классе. И все родители участвовали, и не было какого-то…

Лола Пахомова:
Сегодня дети уже поют гимн и не стесняются. Я вспоминаю свое детство, когда было престижно вывесить флаг на домах, когда эту звездочку вывешивали, где жили герои или участники Великой Отечественной войны. Это было как должное.

Кирилл Казаков:
Заметьте, сколько флагов у нас государственных появилось в последнее время на улице.

Лола Пахомова:
Так это правильно, но этого мало.

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# Школы в Беларуси # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Лола Пахомова # Вячеслав Данилович # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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