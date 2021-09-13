«Не выдерживает никакой критики». Западная Беларусь – исторически польские земли?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Почему-то поляки решили, что Гродно – это польский город. История, возможно, есть такая. Мне кажется, что Брест, Гродно, Волковыск, Свислочь, Молодечно и еще десяток городов, у которых сейчас в топонимике существует название 17 Сентября, – это города белорусские. Белорусские ли это города?