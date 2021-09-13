«Не выдерживает никакой критики». Западная Беларусь – исторически польские земли?
Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему-то поляки решили, что Гродно – это польский город. История, возможно, есть такая. Мне кажется, что Брест, Гродно, Волковыск, Свислочь, Молодечно и еще десяток городов, у которых сейчас в топонимике существует название 17 Сентября, – это города белорусские. Белорусские ли это города?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Безусловно так. Территория Западной Беларуси охватывала западную часть этнического расчленения белорусов и, кстати, когда заключался Рижский мирный договор, проводилась восточная граница Польши…
Кирилл Казаков:
Так называемая «Линия Керзона».
Вячеслав Данилович:
Сама-то граница была значительно восточнее, более чем на 300 километров от «Линии Керзона». Это привело к тому, что те же самые западные демократические страны признали восточную границу Польши только в 1923 году. Потому что «Линия Керзона» проходила по этническим разграничениям польского и белорусского населения, а здесь ушли далеко на восток. Поэтому говорить о том, что Западная Беларусь – это какие-то польские земли совершенно не приходится. Да, здесь, на этой территории, у нас проживают поляки, польское население – это действительно так, но они здесь появились в силу исторических причин и не составляют коренной, основной массив населения. Это однозначно так и было в межвоенной Польше. Эта территория Западной Беларуси, которая отошла в состав Польского государства по итогам Рижского мирного договора, насчитывала примерно около четырех миллионов населения, из них 70 % составляли белорусы (в то время). Поэтому говорить о том, что это какие-то польские земли, совершенно не приходится, не выдерживает никакой критики.