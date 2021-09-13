Представители ООН и Красного Креста привезли продукты и воду беженцам на польско-белорусской границе

Новости Беларуси. Представители ООН и Красного Креста продолжают помогать беженцам на польско-белорусской границе. Там по-прежнему остается группа мигрантов, 32 выходца из Афганистана, в том числе женщины и несовершеннолетние дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях отсутствия какой-либо помощи с польской стороны Госпогранкомитет во второй раз предоставил возможность оставить на линии границы предметы первой необходимости, продукты и воду для беженцев, которых почти месяц назад польские силовики задержали на территории Польши и доставили к белорусской границе.