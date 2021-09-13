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Представители ООН и Красного Креста привезли продукты и воду беженцам на польско-белорусской границе

13 сентября 2021 18:40
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Новости Беларуси. Представители ООН и Красного Креста продолжают помогать беженцам на польско-белорусской границе. Там по-прежнему остается группа мигрантов, 32 выходца из Афганистана, в том числе женщины и несовершеннолетние дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ООН и Красного Креста привезли продукты и воду беженцам на польско-белорусской границе-1

В условиях отсутствия какой-либо помощи с польской стороны Госпогранкомитет во второй раз предоставил возможность оставить на линии границы предметы первой необходимости, продукты и воду для беженцев, которых почти месяц назад польские силовики задержали на территории Польши и доставили к белорусской границе.

Представители ООН и Красного Креста привезли продукты и воду беженцам на польско-белорусской границе-4

Во время передачи гуманитарной помощи афганцы открыто говорили, что они истощены, находятся в подавленном состоянии, но надеются на рассмотрение польской стороной поданных через правозащитников прошений о предоставлении статуса беженца в странах Евросоюза.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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