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«Мы живем в уникальной, красивой, удивительной стране». Участники автопробега о своих впечатлениях

13 сентября 2021 18:10
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Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу». 

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
По Беларуси в течение последних нескольких недель ездит автопробег, предлагаем дать высказаться его участникам. Ребята объезжают всю страну, 17 сентября они приедут в Минск.

«Мы живем в уникальной, красивой, удивительной стране». Участники автопробега о своих впечатлениях-1

Добрый день, друзья.
Привет.
Здравствуйте, сегодня 11 день, как мы в пути. Более 5 000 км уже проехали. Приближаемся к 101 районному центру нашей страны.
Основная мысль, которая приходит в голову при посещении регионов Беларуси, то, что мы живем в уникальной, красивой, удивительной, самое обидное, недооцененной стране. Наши жители не всегда знают, сколько у нас есть прекрасных мест. Есть где отдыхать, что посмотреть, есть чем гордиться.
Чувство гордости за наш народ, наших людей просто переполняет. Таких гостеприимных, добродушных, отзывчивых, наверное, не встретить нигде во всем мире.
Поэтому мы всех наших мирных белорусов приглашаем участвовать в наших акциях «За единую Беларусь».

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# Год народного единства # общество # Кирилл Казаков # Фотофакт

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