«Мы живем в уникальной, красивой, удивительной стране». Участники автопробега о своих впечатлениях

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
По Беларуси в течение последних нескольких недель ездит автопробег, предлагаем дать высказаться его участникам. Ребята объезжают всю страну, 17 сентября они приедут в Минск.
– Добрый день, друзья.
– Привет.
– Здравствуйте, сегодня 11 день, как мы в пути. Более 5 000 км уже проехали. Приближаемся к 101 районному центру нашей страны.
– Основная мысль, которая приходит в голову при посещении регионов Беларуси, то, что мы живем в уникальной, красивой, удивительной, самое обидное, недооцененной стране. Наши жители не всегда знают, сколько у нас есть прекрасных мест. Есть где отдыхать, что посмотреть, есть чем гордиться.
– Чувство гордости за наш народ, наших людей просто переполняет. Таких гостеприимных, добродушных, отзывчивых, наверное, не встретить нигде во всем мире.
– Поэтому мы всех наших мирных белорусов приглашаем участвовать в наших акциях «За единую Беларусь».
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