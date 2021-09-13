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Обращение белорусских парламентариев – в повестке 75-й сессии Генассамблеи ООН. К чему они призывают?

13 сентября 2021 18:32
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Новости Беларуси. Обращение белорусских сенаторов и депутатов к мировому сообществу в повестке 75-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно распространено в качестве официального документа по пункту, который звучит как отказ от применения односторонних экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления.

Обращение белорусских парламентариев – в повестке 75-й сессии Генассамблеи ООН. К чему они призывают?-1

Напомним, белорусские парламентарии призвали объективно и непредвзято оценивать ситуацию вокруг нашей страны. В то время как вместо поддержки и развития целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Беларуси. Против страны развернута массированная информационная агрессия. Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции.

Абсурдными выглядят действия по лишению страны прав на проведение международных спортивных соревнований, запреты на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний, а в конечном итоге – обычных граждан нашей страны. Депутаты уверены: такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности.

# ООН # общество # Фотофакт

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