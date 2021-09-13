«Надо определить традиции». Как в Могилёвской области будут отмечать День народного единства?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Наталья, Могилеву в пору обижаться 17 Сентября 1939 года. Это в шутку говорю, потому что если бы не произошло воссоединение, то Могилев скорее всего получил бы статус столицы. Как в Могилеве воспринимают этот праздник? Все-таки восток Беларуси. Понятное дело, что это шуточное высказывание, но все же. На западе Беларуси есть улицы 17 сентября, есть история, семейная история, есть памятники, могилы, артефакты, которые можно потрогать. Как этот праздник чувствуется на востоке?

Наталья Дашкова, заместитель начальника управления главного управления идеологической работы по делам молодежи Могилевского облисполкома:

17 сентября – это очень хорошая дата, правильное, важное решение о назначении именно этой даты праздником. Могилевская область, как и вся республика, присоединяется ко всем положительным моментам. Считаю, что День народного единства не должен быть раз в году. Правильно сказал глава государства и назначил Годом народного единства 2021 год. 17 сентября должно стать отправной точкой для новых событий, положительных дел, каких-то моментов, которые объединяют белорусов. Кирилл Казаков:

Петр сказал: почему на востоке нет улицы 17 Сентября? Появятся ли в Могилевской области такие улицы, площади, памятники? Наталья Дашкова:

Думаю, что появятся, потому что сейчас Могилевская область присоединилась ко всем мероприятиям. И автопробеги мы проводим, мотопробеги, спортивные мероприятия, различные фестивали, конкурсы, обустройство детских и спортивных площадок.

Алена Сырова, СТВ:

Достаточно ли этого, чтобы человек просто почувствовал дух и атмосферу этого праздника, чтобы 17 сентября было не просто днем? Кирилл Казаков:

Его надо чем-то наполнить. Алена Сырова:

Достаточно ли просто каких-то мероприятий?

Наталья Дашкова:

Считаю, что этого мало. В этот день надо определить традиции, чтобы народ ждал этого праздника. Почему 7 ноября уже стало традицией открывать какие-то социальные объекты, мы вводим в эксплуатацию жилой фонд, люди ждут этого праздника. Эту традицию надо поддержать и 17 сентября. Алена Сырова:

То есть материальная мотивация? Кирилл Казаков:

Традиции – это хорошая история. Надежда, какие традиции вы можете заложить?

Надежда Лазаревич, член Президиума Белорусского союза женщин:

Мы можем заложить традиции от Белорусского союза женщин. Мы в этом году объявили 17 сентября, День единства, – День добрых дел. Все наши активистки в областях будут участвовать в Дне добрых дел. Это будет и помощь старикам, и поддержка нашей православной и католической церкви, будут акции с детьми, акции на предприятиях, круглые столы, форумы, будет проходить поддержка женского лидерства в МЧС Беларуси. То есть различные мероприятия мы будем проводить от Белорусского союза женщин в поддержку данного мероприятия, наполнять его теми добрыми делами, которые необходимы, чтобы люди знали, что 17 сентября – положительный, позитивный день в календаре. Алена Сырова:

Как вы своим ученикам объясняете, что у нас в этом году появился новый праздник? Вы больше упор делаете на историческую дату или прошлогодние события? Или что разность мнений, но в любом случае белорусы едины?