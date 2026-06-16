Создание университета ШОС обсудили на совещании министров образования стран-участниц

Интеграция в сфере науки, академическая мобильность и новые горизонты для молодежи. Эти вопросы были в центре внимания министров образования стран – участниц ШОС. Минск впервые принимал профильное министерское совещание организации в качестве ее полноправного члена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусскую столицу приехали более 30 делегатов. Среди них – руководители профильных ведомств, ректоры ведущих вузов и заместитель генерального секретаря Организации Сухэль Хан. Главная тема повестки – создание единого образовательного пространства и цифровизация обучения. Стороны определили приоритеты сотрудничества на 2027-2029 годы. Также в центре внимания были развитие университета ШОС и концепция международного научного центра по математике.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества в области образования является реализация совместных образовательных программ, и это один из центральных вопросов, потому что приведение в единообразие признания соответствующих дипломов, единых подходов к оценке качества высшего образования позволяют существенным образом расширить количество странных студентов, которые сегодня обучаются. Если говорить про нашу страну, то фактически более чем 80 % иностранных студентов, которые обучаются в наших вузах, представляют страны Шанхайской организации сотрудничества, и это говорит о том, что у нас не только большой потенциал, но уже и хорошие успехи в этом треке.

Стратегия развития ШОС четко определяет вектор: расширение контактов между ключевыми вузами и обмен лучшими практиками. Главной движущей силой этой интеграции призван стать университет ШОС. Именно на его базе развернется масштабная кооперация, которая позволит странам организации не просто отвечать на технологические вызовы, а формировать глобальную повестку будущего.

Сухэль Хан, заместитель генерального секретаря ШОС:

Университет будет не только создан, но будет активное взаимодействие. Работа идет, и она имеет очень большое будущее. Это очень важный институт, потому что там как раз все наше будущее поколение. Молодежь будет не только получать возможность образования, но они будут укреплять свою дружбу и будущее нашего региона. Это очень важно.