«Не дяди и тети, которым по 75, по 80 лет, а фактически его ровесники». Как идеологически воспитать молодёжь?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Должны быть конкретные дела, которые увлекают нашу молодежь. Те же самые акции, может быть, какие-то флешмобы, подготовка каких-то роликов. Или просто ученик должен пойти – поговорить со своими родственниками, вспомнить, что происходило с нашей семьей, с нашими предками в тот или иной исторический период. И такие задачи приобщают нашу молодежь.

Алена Сырова, СТВ:

Чтобы он пошел, его что-то должно смотивировать. Вы же понимаете, что не все такие осознанные.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Ему должно быть интересно, если это школьник. И он должен идти, где с ним разговаривают фактически его ровесники. И готовить такие команды не дяди и тети, которым по 75, по 80 лет, а фактически его ровесники, которые смогут найти с ним общий язык, зажечь его этим самым. А уже более старшему поколению – в том числе мы и для этого свою организацию создавали, чтобы те, кто вышел из БРСМ, из молодежных организаций, чтобы люди не пропали, активисты, и чтобы они могли где-то социализироваться. Готовить эти материалы копаться в этой истории, складывать эти психологические факторы.

Алена Сырова:

К работе надо привлекать действительно молодых и, может быть, даже очень молодых людей. Наталья, у вас есть такой опыт в вашем регионе?