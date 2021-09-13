«Не дяди и тети, которым по 75, по 80 лет, а фактически его ровесники». Как идеологически воспитать молодёжь?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Должны быть конкретные дела, которые увлекают нашу молодежь. Те же самые акции, может быть, какие-то флешмобы, подготовка каких-то роликов. Или просто ученик должен пойти – поговорить со своими родственниками, вспомнить, что происходило с нашей семьей, с нашими предками в тот или иной исторический период. И такие задачи приобщают нашу молодежь.
Алена Сырова, СТВ:
Чтобы он пошел, его что-то должно смотивировать. Вы же понимаете, что не все такие осознанные.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Ему должно быть интересно, если это школьник. И он должен идти, где с ним разговаривают фактически его ровесники. И готовить такие команды не дяди и тети, которым по 75, по 80 лет, а фактически его ровесники, которые смогут найти с ним общий язык, зажечь его этим самым. А уже более старшему поколению – в том числе мы и для этого свою организацию создавали, чтобы те, кто вышел из БРСМ, из молодежных организаций, чтобы люди не пропали, активисты, и чтобы они могли где-то социализироваться. Готовить эти материалы копаться в этой истории, складывать эти психологические факторы.
Алена Сырова:
К работе надо привлекать действительно молодых и, может быть, даже очень молодых людей. Наталья, у вас есть такой опыт в вашем регионе?
Наталья Дашкова, заместитель начальника управления главного управления идеологической работы по делам молодежи Могилевского облисполкома:
Правильно сказал глава государства: молодежь не бывает плохой или хорошей – она иная. И надо находить к ней подходы. Сейчас в основном молодежь вся в интернет-пространстве. И мы как идеологи понимаем, насколько сейчас произошла трансформация интернет-пространства, информационного пространства в целом. Мы должны там быть, мы должны находиться и оттуда уже посыл молодым людям, которые действительно… Они перестали смотреть телевизор, уже практически никто не слушает радио…
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я бы с вами тут поспорил, потому что телевизор, радио они слушают. Они слушают подкасты, смотрят в Telegram видео, которые снимают… и нашу программу иногда посмотрят – не обязательно линейным телесмотрением, а где-то еще.
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