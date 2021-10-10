Санкции добавляются, а ВВП растёт. Почему так происходит и что будет с Беларусью дальше?
Новости Беларуси. На неделе Президент провел совещание по экономике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разговор, конечно, шел о санкциях. ЕС и США пугают Беларусь новым пакетом ограничений. И такие решения на Западе принимаются буквально со скоростью света. Это уже пятая попытка надавить на Беларусь. Но какого эффекта хотят добиться, на Западе, похоже, и сами не знают. Ведь по факту из-за санкций мы не особо-то и не страдаем.
Ольга Коршун, СТВ:
Пока больше теряет даже сам Евросоюз. Это порт Клайпеды. Из порта Клайпеды буквально утекло 25 % прибыли в российскую Усть-Лугу, куда ушли белорусские грузы после очередного санкционного винта. А еще и литовские железные дороги остались без нас, а это деньги, которые стараниями союзников уехали в другом направлении. А Польша? До недавнего времени эта страна была на четвертом месте по инвестициям в нашу экономику. Сейчас польским бизнесменам взять и все бросить, только потому что политикам видится другое?
А что у нас? Для простого белоруса в целом ничего не изменилось. От голода не пухнем, как некоторым бы хотелось, даже наоборот, ВВП набирает – уже плюс 3 %. Такие ограничения дают пищу для экспортных фантазий. На Европе свет клином не сошелся.
Что Европа и Америка нам готовят и так ли все страшно, как это пытаются нам преподнести, узнала Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Это автотрафик «обнищалой» столицы, это трущобы и закрытые навсегда заведения и компании. Под гнетом очередного (а точнее пятого) пакета европейских санкций город выглядит, как обычно. Ни тебе рыдающих белорусов у обочины, ни голодных демонстрантов с протянутой рукой. Сплошное разочарование для западной прессы.
Но шутки все же придется отложить в сторону. Евросоюзу неймется, а значит белорусской экономике придется еще потерпеть его фокусы. Впрочем, жить в условиях санкционного давления наша страна вынуждена не впервые. Периодические обострения на почве «какой-то неправильной демократии» толкают наших контрпартнеров на опрометчивые шаги.
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Ксения Худолей:
Жизнь уже ткнула Литву носом в калийные удобрения. Выручка Klaipedos Nafta за девять месяцев 2021 года сократилась почти на 25 %. Это еще что – в декабре экспортный транзит Беларуси через Литву полностью прекратится, а наши грузы – это больше 32 % всего грузопотока Клайпедского порта. Потихоньку взвывают и другие санкционные активисты. Конечно, самоуспокаиваться Беларуси рано, но и драматизировать не с руки.
Точек на карте мира, куда мы могли бы и уже обращаем свой взор, достаточно. К примеру, африканский и азиатский регионы, где живет 5,5 миллиарда человек. Значительный спрос есть на грузовые и легковые автомобили, тракторы, мебель, белорусское продовольствие. Нужно только грамотно предложить.
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Ксения Худолей:
Спрогнозировать не удается только одно: как долго Запад будет держать за дураков простых людей, не только белорусов. Поляки, литовцы и украинцы начинают подозревать неладное. Санкции, как оказалось, играют не в одни ворота. А теперь финансы клайпедских портовых работяг рискуют запеть недемократический романс. Интересно, что евродепутаты ответят на какой-нибудь внезапный бунт, если белорусским рабочим ничего внятного сказать не получается.
Призывать к совести тех, кто внутри страны с бубном кличет на родину санкции, Беларусь больше не собирается. Скоро за такие призывы можно будет схлопотать уголовный срок – законопроект наши депутаты приняли в первом чтении. А пока маска гуманности все ниже съезжает со светлого лика Европы, Беларусь ведет экономический диалог с теми, кто умеет и хочет договариваться.