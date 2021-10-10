Санкции добавляются, а ВВП растёт. Почему так происходит и что будет с Беларусью дальше?

Новости Беларуси. На неделе Президент провел совещание по экономике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разговор, конечно, шел о санкциях. ЕС и США пугают Беларусь новым пакетом ограничений. И такие решения на Западе принимаются буквально со скоростью света. Это уже пятая попытка надавить на Беларусь. Но какого эффекта хотят добиться, на Западе, похоже, и сами не знают. Ведь по факту из-за санкций мы не особо-то и не страдаем.

Ольга Коршун, СТВ:

Пока больше теряет даже сам Евросоюз. Это порт Клайпеды. Из порта Клайпеды буквально утекло 25 % прибыли в российскую Усть-Лугу, куда ушли белорусские грузы после очередного санкционного винта. А еще и литовские железные дороги остались без нас, а это деньги, которые стараниями союзников уехали в другом направлении. А Польша? До недавнего времени эта страна была на четвертом месте по инвестициям в нашу экономику. Сейчас польским бизнесменам взять и все бросить, только потому что политикам видится другое? А что у нас? Для простого белоруса в целом ничего не изменилось. От голода не пухнем, как некоторым бы хотелось, даже наоборот, ВВП набирает – уже плюс 3 %. Такие ограничения дают пищу для экспортных фантазий. На Европе свет клином не сошелся. Что Европа и Америка нам готовят и так ли все страшно, как это пытаются нам преподнести, узнала Ксения Худолей.