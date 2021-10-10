Азарёнок: сколько уже поколений изменников построили себе карьеры и состояния на критике Лукашенко

Новости Беларуси. Мир грез и болезненных фантазий небезопасен для работников творческих профессий. Особенно если заслуги в искусстве ничтожны, а самомнение зашкаливает. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Этот путь – прямая дорога к тому, чтобы на всех и вся обидеться. Для таких негодяев последнее убежище – протест. Таких людей очень мало, но кричат они о себе громче всех. Об одном из подобных персонажей расскажут Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в авторской рубрике Паноптикум.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это 10 октября 2020 года. Эшли Бэббит отмечает свое 35-летие. Всю свою жизнь она честно и преданно служила американскому государству, воевала за него. Но наступили президентские выборы – 2021.

Кому-то понадобилось хоть тушкой, хоть чучелом затащить в Белый дом полутруп. И для этого они убили эту женщину. На глазах у всего мира. И никто даже не собирается извиняться. Подробнее в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Бездарная актриска не вопит на площадях. Все делают вид, что этого не было, что не обагрен Капитолий кровью, что старый Вий не взошел на престол по телам убитых через три ряда колючей проволоки. Всем на это наплевать. Запад потерял всякие берега в своем подлом лицемерии. Полностью погрузился в паноптикум. И находятся у нас те, кто толкают туда нашу страну. Грязные лицемеры. Один из таких – курочка по кличке Андрюша Курейчик.

Григорий Азаренок:

XXI век – век возможностей для бездарности, когда ты ничего из себя не представляешь, но потакая в лени, убогости, среднему уровню тупости тусовки, ты становишься успешным. Он не сделал ни одного талантливого фильма, не написал ни одной талантливой пьесы, он только повсюду топал и кудахтал. Только бесконечные сериальчики. Непомерное самомнение, взбодренное непрерывным алкоголизмом, логично привели его к змагарству. Психолог об Андрее Курейчике: бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни все плохо. Подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Ему трех квартир и дома было мало. Он еще в Болгарии метрами обзавелся. Но это не трудом простого народа, нет, он считает, что стал таким исключительно благодаря своему кудахтанью. Но назовите мне его пьесы. Гоголя, Островского, Вампилова сходу вспомнят. А Курейчика – никогда, хоть и старается он активно в интернетике воздух портить. Протест оборзевших бездарей, получивших от жизни все скучающих алкоголиков. Людей, ничего не производящих, но требующих больше и больше. Протест лени и капризов против труда, протест лакированных мужских ногтей против трудовых рук. Протест слабости против силы, протест смерти против жизни. Он раздавлен. А теперь он у нас – вы не поверите – освоил новую профессию. Он теперь блогер. И регулярно за границей поливает грязью нашего Президента. О, сколько уже поколений изменников и смешных неудачников построили себе карьеры и состояния на критике Лукашенко. Да вы молиться на него должны. Без него у вас жизни не будет, вам не о чем будет кудахтать, ваши судьбы сломаются, вы просто потеряетесь. И твои пьески неинтересны даже змагарам из тутбайки. Им жирный кот важнее, чем твоя бездарная писанина. Пора бы и театру имени Горького отказаться от сомнительных поделок в репертуаре. Или вы уже не русский театр, а антирусский? Но он настойчиво продвигает одну очень глупую мысль, на которую надо дать ответ. Он, повторяя за либеральными кумирами, кричит, что мы европейцы. И это ложь. Мы лучше Европы, мы сильнее Европы. Так любить, как наша душа, любить не то чтобы умом, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, так любить никто не может. Не хватит на то мышиной натуры их. Так писал Николай Гоголь.

Григорий Азаренок:

Европа предала себя. Это мертвая цивилизация. Она хочет тихо и сыто уйти в забвение, убив при этом всех остальных. А потому прав Юрий Кузнецов. Отдайте Гамлета славянам –

Кричал прохожий человек.

Глухое эхо за туманом

Переходило в дождь и снег. И приглушенные рыданья

Дошли, как кровь, из-под земли:

Зачем вам старые преданья,

Когда вы бездну перешли? Григорий Азаренок:

Предлагаю вам оценить два образа мира. Первый – мир Курейчика. Послушайте, что он говорит о вас, что о вас думают все эти норковые вискисосущие сэры и пэры.

Наверное, все-таки должна произойти полная смена поколений, с одной стороны. С другой стороны, реально выбираться из этого болота начнем только после ухода Лукашенко. Он уйдет – до этого невозможно, потому что вся его философия в этом. Он транслирует ее на огромное количество вот этих всяких колдырей – я не беру только силовиков, просто вот эту болотистую массу.

Григорий Азаренок:

Болотистая масса. Крестьяне, от зари до зари горбом своим добывающие хлеб, врачи, спасающие людей, рабочие, идущие по жизни с трудом, учителя, воспитывающие наших детей, инженеры, ученые, наши воины, наши милиционеры, все для него – болотистая масса, колдыри. И нужно, чтобы они вымерли, освободили землю для 10 % имбецилов, чтобы они строили здесь свою страну – страну слюнявчиков и чуланчиков, без роду-племени, без памяти и без будущего. А вот другой мир – мир Александра Лукашенко. Это мир добра и уважения, мир свободы и созидания, любви к людям, народу и стране.

Мир, где труд священен, а подлость, измена и лицемерие наказуемы. Этот мир простой, но вам его никогда не понять. Ну и не надо. Оставайтесь там, в своем вонючем европейском болоте.