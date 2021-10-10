Денис Денисов о Европе: «Они будут делать всё, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь»

Новости Беларуси. Умудренная перманентными санкциями, Россия готова поддержать Беларусь не только по-братски или союзнически. Российский рынок уже долгое время с удовольствием принимает наши товары под знаком баланса цена-качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ксения Худолей, корреспондент:
Да и уровень экономических взаимоотношений, подкрепленных недавними союзными договоренностями, позволяет полноправно махнуть перед лицом Европы красной тряпкой. Экономическое сближение Беларуси и России пугает Европарламент похлеще самых изощренных триллеров.
Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Россия):
Они будут делать все, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь, чтобы попытаться вбить клин между нашими странами и, самое главное, народами. Сейчас я уже вижу, что в Европе очень большое есть разочарование в своих же санкциях относительно Беларуси. Потому что за счет такой политики агрессивной, жесткой, зачастую просто основанной на двойных стандартах, они взяли и обрубили себе все возможности коммуникации, как с белорусской властью, так и, самое главное, с белорусским народом, обществом.
Денис Карась: страны, которые вводят против нас санкции, заставляют нас просто менять свою логистику. Читайте здесь.