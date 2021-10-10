Денис Денисов о Европе: «Они будут делать всё, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь»

Новости Беларуси. Умудренная перманентными санкциями, Россия готова поддержать Беларусь не только по-братски или союзнически. Российский рынок уже долгое время с удовольствием принимает наши товары под знаком баланса цена-качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент:

Да и уровень экономических взаимоотношений, подкрепленных недавними союзными договоренностями, позволяет полноправно махнуть перед лицом Европы красной тряпкой. Экономическое сближение Беларуси и России пугает Европарламент похлеще самых изощренных триллеров.