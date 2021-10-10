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Главред российского Центра изучения перспектив интеграции: ожидать здравых решений от руководств стран Балтии не приходится

10 октября 2021 17:05
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Новости Беларуси. Умудренная перманентными санкциями, Россия готова поддержать Беларусь не только по-братски или союзнически. Российский рынок уже долгое время с удовольствием принимает наши товары под знаком баланса цена-качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Главред российского Центра изучения перспектив интеграции: ожидать здравых решений от руководств стран Балтии не приходится-1

Дарья Хаспекова, главный редактор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Страны Балтии, как мы знаем, уже очень давно руководствуются чем-то неземным и далеким от здравого смысла. У них есть определенная политическая линия, она носит исключительно антироссийский характер уже очень давно, в том числе теперь и антибелорусский, поскольку Беларусь является ближайшим партнером и союзником России. Поэтому ожидать каких-то здравых решений от руководств этих государств, конечно, не приходится. Эти решения диктуются от их западных партнеров, даже, наверное, в большей степени не от Европейского союза, а от Вашингтона. И Вашингтону нормально, а что ему терять? Все это не ударяет по Вашингтону.

Денис Денисов о Европе: «Они будут делать все, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь». Читайте здесь.

# Санкции # общество # Дарья Хаспекова # Ксения Худолей # Фотофакт

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