Главред российского Центра изучения перспектив интеграции: ожидать здравых решений от руководств стран Балтии не приходится

Новости Беларуси. Умудренная перманентными санкциями, Россия готова поддержать Беларусь не только по-братски или союзнически. Российский рынок уже долгое время с удовольствием принимает наши товары под знаком баланса цена-качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дарья Хаспекова, главный редактор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Страны Балтии, как мы знаем, уже очень давно руководствуются чем-то неземным и далеким от здравого смысла. У них есть определенная политическая линия, она носит исключительно антироссийский характер уже очень давно, в том числе теперь и антибелорусский, поскольку Беларусь является ближайшим партнером и союзником России. Поэтому ожидать каких-то здравых решений от руководств этих государств, конечно, не приходится. Эти решения диктуются от их западных партнеров, даже, наверное, в большей степени не от Европейского союза, а от Вашингтона. И Вашингтону нормально, а что ему терять? Все это не ударяет по Вашингтону.