Денис Карась: страны, которые вводят против нас санкции, заставляют нас просто менять свою логистику

Новости Беларуси. «Экономическая погода» Беларуси под контролем Президента. Раз в квартал, а если нужно и чаще вопросы работы экономики обсуждаются в кабинете главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе правительство доложило – ситуация более чем стабильная. ВВП за январь-август вырос на 3 %, а внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года. Вырисовывается и антисанкционная стратегия. Суть проста, но действенна – не Европой единой.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Определенные страны, которые вводят против нас санкции, они нас заставляют естественным образом просто-напросто менять свою логистику. Менять непосредственно договорные отношения с теми странами, которые готовы к нам идти. Ведь, по сути говоря, Беларусь привлекательна для бизнес-среды, для общества. Это одна из самых привлекательных стран в Европе. Надо расширять рынок сбыта нашей продукции. Европа есть, но есть же Африка, есть наш стратегический партнер – Российская Федерация. Есть страны, которые в Евразийский экономический союз прикреплены.