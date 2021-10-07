«Я не склонен драматизировать ситуацию». Александр Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Раз в квартал (а при необходимости чаще) Александр Лукашенко условился обсуждать работу экономики в условиях внешнего давления на нашу страну. И хотя за годы и десятилетия применения этого инструмента воздействия он ни разу не приносил желаемого для оппонентов политического эффекта, все же стоит контролировать ситуацию. Ведь, так или иначе, это влияет на жизни десятков тысяч белорусов, которые работают на крупных предприятиях из санкционного списка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако Президент не склонен драматизировать ситуацию, тем более белорусская экономика за восемь месяцев 2021 года (вопреки прогнозам и давлению извне) показывает ощутимый рост. Теперь ключевая задача – сохранить эту динамику.