«Я не склонен драматизировать ситуацию». Александр Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси
Новости Беларуси. Раз в квартал (а при необходимости чаще) Александр Лукашенко условился обсуждать работу экономики в условиях внешнего давления на нашу страну. И хотя за годы и десятилетия применения этого инструмента воздействия он ни разу не приносил желаемого для оппонентов политического эффекта, все же стоит контролировать ситуацию. Ведь, так или иначе, это влияет на жизни десятков тысяч белорусов, которые работают на крупных предприятиях из санкционного списка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако Президент не склонен драматизировать ситуацию, тем более белорусская экономика за восемь месяцев 2021 года (вопреки прогнозам и давлению извне) показывает ощутимый рост. Теперь ключевая задача – сохранить эту динамику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не склонен драматизировать ситуацию. Как мне премьер-министр докладывает, и в правительстве нет никакой драмы, не говоря о Николае Снопкове, который вообще говорит: «Какие санкции? У нас санкций нет, поэтому даже нечего о них говорить». Ну, я немножко преувеличиваю. Настрой на противодействие санкциям мне нравится, конечно. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте будем их решать.
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