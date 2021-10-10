Как формируют цены на белорусские овощи и почему наши яблоки не такие блестящие, как импортные?

Новости Беларуси. Белорусы каждый год пополняют запасы на зиму, кто чем может. Но и от помощи в этом деле не откажутся. Так что автолавку ждут даже в самых отдаленных селах и деревнях. Какие деликатесы можно встретить в сельских магазинах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Грузд, заместитель директора Березинского филиала Минского областного потребительского общества:

Зависит это все от семян, когда фермеры закупают, и вложенный труд, то есть и топливо, и транспортные расходы. Чтобы продукт был качественный, надо ту же самую капусту очень часто обрабатывать. Пять-шесть надо обработок, чтобы она сохранилась и качественная легла в наши склады.

– Заходишь в магазин, а там аж блестящие яблоки зарубежные, чего не увидишь у наших.

– Наши яблоки меньше подвержены обработке. Вы же видите, что иногда и поточены, червь там. А импортные яблоки вообще не червоточат и прочее. И можно, наверное, предположить, что какая-то часть гербицидов, химия какая-то присутствует, потому что даже обыкновенные насекомые их не трогают.