Президент Беларуси: цель санкций – через закрытие заводов загнать людей в нищету, а в лучшем случае вывести их на улицы

Новости Беларуси. О поиске новых рынков и партнеров, в том числе и в Венесуэле, где есть необходимое для нас, а главное – желание сотрудничать с белорусами, продолжили говорить уже на совещании о противодействии санкционным мерам. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раз в квартал (а при необходимости чаще) Александр Лукашенко условился обсуждать работу экономики в условиях внешнего давления на нашу страну. И хотя за годы и десятилетия применения этого инструмента воздействия он ни разу не приносил желаемого для оппонентов политического эффекта, все же стоит контролировать ситуацию. Ведь так или иначе, это влияет на жизни десятков тысяч белорусов, которые работают на крупных предприятиях из санкционного списка. Однако Президент не склонен драматизировать ситуацию, тем более белорусская экономика за восемь месяцев 2021 года (вопреки прогнозам и давлению извне) показывает ощутимый рост. Теперь ключевая задача – сохранить эту динамику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цель всех этих санкций понятна – устранить прямых конкурентов, разорить, разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете нашу экономику. И если говорить прямым текстом, через закрытие заводов, массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям. Очередные попытки ограничить, запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции. И это уже почувствовали на себе и прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Да, нынешняя ситуация для нас – вызов. Мы вышли из зоны комфорта. Но в то же время момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление. Примером тому является братская Россия. Ну, закрыли, как они подумали, Россию. И Россия, отбросив всякие нюансы, посмотрела на свои внутренние резервы и сделала гигантский шаг вперед. Слушайте, вместе мы можем больше. Я только что с президентом России разговаривал – никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами.

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Глава государства также отметил, что в правительстве созданы и работают специальные группы. И все необходимые решения или нормативные акты, которые позволят противодействовать санкциям, должны быть приняты быстро и в приоритетном порядке. В эти минуты совещание во Дворце Независимости продолжается.