Незадолго до обысков стало известно, что торговцы пытались ввозить литературу через соседнюю Эстонию.
Речь о бывшем корреспонденте британской «The Guardian» Саиде Дехгане и его «эксклюзивном интервью» с иранкой Сакине, якобы приговоренной к забиванию камнями, что в 2010-м в самых ярких красках рисовала в глазах мирового сообщества из Ирана образ деспотичного государства.
Дело в том, что европейские санкции оставили без действия российские пожарные вертолеты Ка-32 – это машины, способные за секунды сбросить более пяти тысяч литров воды, считались одними из самых эффективных в борьбе с огнем и десятилетиями защищали европейские леса.
Президент Беларуси заявил это на встрече с с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.
Представители двух стран смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой.
Страницу не удалили, однако управлять ею у интернет-администраторов возможности нет.
Это подчеркнул министр иностранных дел Беларуси, выступая в формате видеообращения перед участниками Международной конференции по гуманитарной деятельности, средствам правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций.
Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций.
«Порядка 90 % импорта калийных удобрений американским фермерам идет из Канады. Если ты объявляешь войну Канаде, необходим какой-то альтернативный источник этого стратегически важного сырья».
«Если для этого надо говорить хоть с дьяволом, надо говорить. Более того, мы должны вернуть Трампа. Того Трампа, за которого голосовала Америка».
Страна, ослабленная санкциями США, очевидно, не сможет дать такой сильный ответ, как Иран. Свет на Острове Свободы отключают на 15-20 часов в сутки.
«Аналитики прогнозируют, что спрос на энергоресурсы в мире будет только возрастать», – отметил руководитель Нацбанка.
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