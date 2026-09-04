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Новости по тегу #Санкции

Война с литературой – в Латвии проводят обыски в книжных на наличие полиграфии из Беларуси и России
04 сентября 2026 11:32

Война с литературой – в Латвии проводят обыски в книжных на наличие полиграфии из Беларуси и России

Экс-журналист «The Guardian» признался в чудовищной лжи 15-летней давности
28 августа 2026 17:15

Экс-журналист «The Guardian» признался в чудовищной лжи 15-летней давности

Испания вступила в сезон пожаров с критически ослабленной авиацией из-за санкций против России
26 июля 2026 11:15

Испания вступила в сезон пожаров с критически ослабленной авиацией из-за санкций против России

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями
07 июня 2026 16:44

Лукашенко: Беларусь готова внести вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями

Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусов и россиян
02 июня 2026 20:04

Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусов и россиян

YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»
14 мая 2026 17:26

YouTube заблокировал доступ к каналам международного радио «Беларусь»

Рыженков: санкции продолжают использовать как средство внешней политики под предлогом защиты прав человека
09 апреля 2026 17:02

Рыженков: санкции продолжают использовать как средство внешней политики под предлогом защиты прав человека

«Это варварство». В МИД России прокомментировали удаление YouTube-каналов белорусских СМИ
08 апреля 2026 17:20

«Это варварство». В МИД России прокомментировали удаление YouTube-каналов белорусских СМИ

Почему США срочно понадобился белорусский калий? Экономический аналитик – о снятии санкций
22 марта 2026 17:43

Почему США срочно понадобился белорусский калий? Экономический аналитик – о снятии санкций

Азарёнок: у Президента одна обязанность сейчас – не допустить войны на нашей земле
21 марта 2026 17:51

Азарёнок: у Президента одна обязанность сейчас – не допустить войны на нашей земле

Свет на Острове Свободы отключают на 15-20 часов в сутки. Для чего Трампу нужна Куба?
16 марта 2026 17:52

Свет на Острове Свободы отключают на 15-20 часов в сутки. Для чего Трампу нужна Куба?

Головченко предложил выгодные условия для инвесторов дата-центров в Беларуси
10 марта 2026 16:48

Головченко предложил выгодные условия для инвесторов дата-центров в Беларуси