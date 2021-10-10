Михаил Орда о Евросоюзе: «Они просто вытерли ноги об это международное право»

Новости Беларуси. На неделе Президент провел совещание по экономике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разговор, конечно, шел о санкциях. ЕС и США пугают Беларусь новым пакетом ограничений. И такие решения на Западе принимаются буквально со скоростью света.

Ксения Худолей, СТВ: Спрогнозировать не удается только одно: как долго Запад будет держать за дураков простых людей, не только белорусов. Поляки, литовцы и украинцы начинают подозревать неладное. Санкции, как оказалось, играют не в одни ворота. А теперь финансы клайпедских портовых работяг рискуют запеть недемократический романс. Интересно, что евродепутаты ответят на какой-нибудь внезапный бунт, если белорусским рабочим ничего внятного сказать не получается.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы, безусловно, обратились к людям, трудящимся, чтобы они высказали свое мнение. За неделю, немного больше, было собрано 1,3 миллиона подписей. Мы направили и попросили их высказаться по этому поводу. Три месяца мы ждали, напоминали и когда подняли вопрос в средствах массовой информации, они, конечно, соизволили нам ответить. Абсолютно цинично написали в письме, что они приняли свой какой-то документ внутренний в Евросоюзе. Мы спрашиваем: подождите, если страдают интересы белорусов, страны, которая никак не входит в Евросоюз, почему ваши законы распространяются на территории Беларуси? Или вы хотите их применить, подрывая международное право?

В сентябре, чтобы спокойно, без эмоций разобраться с этим вопросом, мы пригласили на международную конференцию экспертов, специалистов в области международного права из 15 стран, в том числе были участники из западных стран. Мы два дня спокойно посмотрели все международное право, это Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека. И однозначно сделан вывод – Евросоюз грубо нарушил международное право. Под этим же правом они и подписывались. Они же подписывались его соблюдать, свято следовать этому праву. И что сегодня получается? Что они просто вытерли ноги об это международное право.

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