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Новости по тегу #Денис Денисов

Беларусь ратифицировала Договор с РФ о гарантиях безопасности
05 марта 2025 16:54

Беларусь ратифицировала Договор с РФ о гарантиях безопасности

Эксперт Финуниверситета России рассказал, чему Беларусь посвятит своё председательство в ЕАЭС
01 января 2025 16:51

Эксперт Финуниверситета России рассказал, чему Беларусь посвятит своё председательство в ЕАЭС

Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами в случае создания альтернативы доллару
07 декабря 2024 17:07

Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами в случае создания альтернативы доллару

«На Западе поняли, что прозевали БРИКС» – политолог о предстоящем саммите организации
21 октября 2024 19:47

«На Западе поняли, что прозевали БРИКС» – политолог о предстоящем саммите организации

Превратить штаб-квартиру ООН в «Квартал-95» не вышло. Итоги 78-й Генассамблеи
24 сентября 2023 18:18

Превратить штаб-квартиру ООН в «Квартал-95» не вышло. Итоги 78-й Генассамблеи

Эксперт из России: ожидать, что ваши соседи успокоятся, предпосылок нет. Поэтому сейчас очень важна консолидация
03 июля 2022 18:42

Эксперт из России: ожидать, что ваши соседи успокоятся, предпосылок нет. Поэтому сейчас очень важна консолидация

Российский эксперт: мы находили доказательства участия представителей Украины в событиях в Казахстане и в Беларуси
23 января 2022 17:28

Российский эксперт: мы находили доказательства участия представителей Украины в событиях в Казахстане и в Беларуси

«Были резолюции, которые приравнивали СССР к нацистской Германии». Мнение эксперта из России об актуальности темы геноцида
08 ноября 2021 17:20

«Были резолюции, которые приравнивали СССР к нацистской Германии». Мнение эксперта из России об актуальности темы геноцида

Санкции добавляются, а ВВП растёт. Почему так происходит и что будет с Беларусью дальше?
10 октября 2021 18:06

Санкции добавляются, а ВВП растёт. Почему так происходит и что будет с Беларусью дальше?

Денис Денисов о Европе: «Они будут делать всё, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь»
10 октября 2021 17:00

Денис Денисов о Европе: «Они будут делать всё, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь»