Новости по тегу #Денис Денисов

Его подписание состоялось в конце 2024 года на Высшем госсовете.
«Беларусь посвятит свое председательство развитию вопросов торговли, экономического сотрудничества, снятия ненужных зачастую ограничений по этим направлениям».
Вашингтон боится утраты своей финансовой гегемонии. Но смены приоритетов в мировой экономике очевидны. Для многих стран американская денежная единица уже не ключевая.
Почти 30 государств выражают желание стать полноправным участником сообщества или получить статус партнера. Пополнить ряды может и Беларусь. Наша страна разделяет приоритеты БРИКС и цели сообщества, а главное – способы их достижения.
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