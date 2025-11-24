Саммит в Бишкеке, функции ОДКБ и враги НАТО. Кто поможет Беларуси в случае угрозы – обсудили в ток-шоу

Блок ради мира. Как ОДКБ повышает статус актуального взаимодействия, кто может стать новым генсеком Альянса? Что в повестке саммита в Бишкеке? И какова военно-политическая обстановка на западных рубежах организации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили региональную безопасность. Заморозка участия Армении в ОДКБ – к чему готовиться? Мнение эксперта

Алена Сырова, СТВ:

Вот мы с вами читали заявление последних часов в преддверии 27 ноября. Ушаков говорит о том, что Армения не будет принимать участие в саммите, но в принципе не против подписания документов, которые будут там приняты. Андрей Петрович, ну вот как будто бы противоречащие друг другу обстоятельства. В принципе, Армения, которая всем своим видом демонстрирует, что эта организация им не подходит, им не нужна. Они заявляют о том, что замораживают свое участие. Но, тем не менее, документы как будто бы готовы подписывать. Что это?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Ну вообще, если мы опять-таки отойдем от ретроспективы, то это было в начале Договора коллективной безопасности. И вопрос, который ставился в начале 90-х годов (именно на постсоветском пространстве) – это сохранить именно оборонное пространство. То есть здесь все-таки в большей степени относился бы как это как военно-политической организации. Да, есть функционал и миротворческий, есть функционал и правоохранительный. Есть много других функций, но основное – это военно-политическая организация, попытка сохранить это оборонное пространство. И тогда как раз достаточно большое количество стран постсоветского пространства вошло в этот Договор о коллективной безопасности. Правда потом, ОДКБ, 90-е годы условно скажем. С 2003 года уже там начинается эта Организация Договора о коллективной безопасности. Но множество стран уже к тому времени начало откалываться. Появились свои интересы, что касается Азербайджана, Грузии.

Андрей Богодель:

В 2013 году в конечном итоге приостановил и Узбекистан. Почему я говорю приостановил? Потому что то же самое сегодня пытается сделать Армения, но она пытается немножечко это сделать как-то достаточно хитро. Ведь еще тогда, когда заказывался сам по себе Договор о коллективной безопасности, помимо четвертой статьи, тогда еще была, по-моему, пятая, где говорилось, что в принципе все эти страны, которые входят в этот договор о коллективной безопасности, могут еще куда угодно в принципе вступать. Ведь посмотрите, действительно, многие страны начали расходиться, искать более сильного, как говорится, босса, который будет стоять над ними, для того, чтобы реализовать свои какие-то геополитические, другие интересы, связанные с этим. Вот то же самое вы посмотрите. Если внимательно зайти на сайт Североатлантического альянса и посмотреть среди стран, у кого больше всего партнерских взаимоотношений на постсоветском пространстве – вы удивитесь. Это у Армении.

Андрей Богодель:

Она участвует практически везде. Во всех мероприятиях, учениях и так далее. И все достаточно активно. Но я хочу сказать, так себе партнер, связанный с тем, который еще состоит в одном блоке, который совсем не дружественный нам. Учитывая, что сейчас как раз уже в новом договоре, который был подписан уже в 2010 году, говорится о том, что те, кто входит в состав Организации Договора коллективной безопасности, не могут входить другие военные блоки априори, если они недружественные. Но, тем не менее, Армению устраивает такая позиция. Здесь вот тоже такой расклад связан с тем, а бумажная ли эта организация, или она реальная? Вы понимаете, вот на мой взгляд, любой военный человек скажет, всегда будут относиться с уважением к тому, кто готов применить и показать свою силу. Ярким примером явился, конечно, Казахстан. Когда миротворческая миссия, все одновременно, все решились, вы понимаете, ситуация складывалась таким образом, что все поняли, да, эта Организация способна при определенных условиях не просто взаимодействовать, а реально использовать свою силу. Да, миротворческую, но силу. Читайте также: Как противостоять вызовам и угрозам в современном мире? Косыгин – о важности ОДКБ Как работает военная разведка? Объяснил эксперт по нацбезопасности Шпаковский: ОДКБ не ограничивается исключительно военными функциями Это уникальная площадка для обмена опытом! Рябихин объяснил, что членство в ОДКБ дает Беларуси

Дмитрий Рябихин, заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Вы упомянули слова, что мы строим оборону. Андрей Петрович говорил про оборону. Организация носит оборонный характер. В контексте сравнительного анализа с другими организациями международными, которые мы упоминали, она все-таки не запятнала себя агрессивными действиями. И более того, она доказала свою практичность и функциональность при задействовании силы средств, в том числе и в Казахстане. Это был такой экзамен не только для организаций в целом, но и для наших Вооруженных Сил. Если проводить анализ с другими международными организациями, там НАТО, Организация Объединенных Наций, как задействуются миротворческие контингенты. Там сроки подготовки и задействования силы средств занимают месяцы. В нашем случае вечером поступила задача на направление подразделения, утром подразделение было перемещено с севера страны в Минск и рано утром оно уже взлетело для выполнения задачи. Это вот тот результат, который может характеризовать как Организацию, так и наши Вооруженные Силы.

Дмитрий Рябихин:

Сама организация для Вооруженных Сил Республики Беларусь дает очень много – уникальная, я бы сказал, наверное, не имеющая аналогов на нашем пространстве площадка, где мы обмениваемся опытом. Есть целый комплекс мероприятий, проведение совместных учений. Мы обмениваемся опытом на различных уровнях – примитивно-тактический, оперативно-тактический. Военнослужащие, простые бойцы, могут обменяться опытом по выполнению примитивных тактических задач. Наши представители органов военного управления могут обменяться опытом как по простым вопросам штабной работы, так и по порядку принятия решений. Более того, мы можем изучить технику, учебную материальную базу, которая задействуется в ходе учений. Мы можем испытать свою технику, да и более скажу, мы можем испытать себя при выполнении задач в экстремальных для нас условиях, потому что совместные учения проводятся и в горах, и в пустыне. Вот так вот в недавнем прошлом наши миротворцы выполняли задачи в Таджикистане. В жарких условиях в пустыне проверялась и техника, и люди.

Алена Сырова, СТВ:

То есть нам недостаточно просто взаимодействия, условно говоря, с Российской Федерацией на уровне даже там учений. Мы заинтересованы в каждом из партнеров, правильно? Дмитрий Рябихин:

Мы всегда заинтересованы в развитии сотрудничества, конечно. Почему учения ОДКБ привлекают интерес стран, не входящих в блок?