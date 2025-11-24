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Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе

24 ноября 2025 19:24
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«В жизни всегда есть место подвигу». Наш следующий сюжет о герое, но не со страниц книжек, а соседней улицы. В агрогородке Овсянка Горецкого района животновод Сергей Шиндиков вынес из горящего дома двоих малышей. Пожар произошел, пока их мама отлучилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе-2

Сергей Шиндиков никогда не мечтал о славе и не давал интервью, но всего один поступок сделал его знаменитым на всю страну. Поступок ценою в две жизни. Сергей работает животноводом на ферме в соседней деревне. В ту пятницу он вернулся домой со смены и уже собирался сесть за стол, как в окно увидел дым. Не раздумывая, он бросился на помощь. Возле соседского дома уже толпились люди.

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе-4

В горящий дом Сергей заходил трижды, сквозь густой дым и огонь почти невозможно было дышать и что-либо разглядеть. Первые две попытки оказались безуспешными. 

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе-6

Юлия Мычка, корреспондент:
Повезло, что в этот день не было морозов. Люди поливали Сергея водой из ведра прямо из этой лужи. 

К третьей попытке уже прибыли сотрудники МЧС.

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе-8

Дмитрий Козлов, начальник Горецкого РОЧС:
Обстоятельства, которые предшествовали возникновению пожара, предстоит установить проверкой. Все комнаты жилого дома были оборудованы автономными пожарными извещателями. Во многом благодаря сработавшим автономным пожарным извещателям удалось своевременно обнаружить и оповестить о пожаре.

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе-10

Первую медицинскую помощь детям оказали на месте и срочно доставили в реанимацию Могилевской детской областной больницы. Там они получили весь комплекс необходимых обследований и манипуляций. У обоих малышей отравление угарным газом. Трехлетний мальчик был в более тяжелом состоянии. Ему потребовалась искусственная вентиляция легких. Врачи единодушны – фактор времени стал решающим.

Подробнее в видео.

# Пожар # Спасение

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