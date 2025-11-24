Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе

«В жизни всегда есть место подвигу». Наш следующий сюжет о герое, но не со страниц книжек, а соседней улицы. В агрогородке Овсянка Горецкого района животновод Сергей Шиндиков вынес из горящего дома двоих малышей. Пожар произошел, пока их мама отлучилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шиндиков никогда не мечтал о славе и не давал интервью, но всего один поступок сделал его знаменитым на всю страну. Поступок ценою в две жизни. Сергей работает животноводом на ферме в соседней деревне. В ту пятницу он вернулся домой со смены и уже собирался сесть за стол, как в окно увидел дым. Не раздумывая, он бросился на помощь. Возле соседского дома уже толпились люди.

В горящий дом Сергей заходил трижды, сквозь густой дым и огонь почти невозможно было дышать и что-либо разглядеть. Первые две попытки оказались безуспешными.

Юлия Мычка, корреспондент:

Повезло, что в этот день не было морозов. Люди поливали Сергея водой из ведра прямо из этой лужи. К третьей попытке уже прибыли сотрудники МЧС.

Дмитрий Козлов, начальник Горецкого РОЧС:

Обстоятельства, которые предшествовали возникновению пожара, предстоит установить проверкой. Все комнаты жилого дома были оборудованы автономными пожарными извещателями. Во многом благодаря сработавшим автономным пожарным извещателям удалось своевременно обнаружить и оповестить о пожаре.