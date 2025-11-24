Белорусские гандболистки провели спарринги с россиянками

Подрастающее поколение белорусских гандболисток провело товарищеские встречи с россиянками. В спаррингах участвовали команды до 19 и 17 лет. Лучше выступили старшие. Они обыграли юниорок из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большую часть поединка на паркете наблюдался паритет. На перерыв дружины ушли при равных цифрах на табло – 11:11. И лишь в самой концовке хозяйки сумели вырвать победу – 25:23. У нас самой полезной на площадке была Татьяна Ермоленко. На ее счету восемь голов.

Карина Перегуд, тренер молодежной сборной Беларуси по гандболу (U-19):

Девчонки два года не собирались, естественно, работали какие-то клубные связки. Если девчонки работают вместе в клубе, им немножко было проще играть друг с другом, чем которые совсем друг с другом не играют. Поэтому здесь мы, как говорится, велосипед не могли изобрести, просто пытались хотя бы какие-то маленькие связочки, точечно, чтобы они срабатывали.

Сборная U-17 потерпела два поражения. Вначале от сверстниц. Затем – от более старших гостий.

Наталья Карпилович, старший тренер юниорской сборной Беларуси по гандболу (U-17):

Я вижу прогресс у девчонок. Подготовка шла у нас немного с напряжением. Мне очень трудно было убедить девчонок, что они могут. Психологическая подготовка была трудная. А так, в общем, игры мне понравились. Выделились девчонки, от которых не ожидала, что могут сыграть. Поэтому положительная оценка. И девчонкам сказала «спасибо» за эти игры.

Сейчас девушки возвращаются в расположение клубов для продолжения сезона. Когда соберутся сборные вновь, еще не известно.