В Минске для борьбы с погодными вызовами подготовлен парк уборочной техники в 115 единиц

С самого утра на улицах столицы задействовано свыше 80 единиц техники и более 1 500 рабочих. Ведется обработка улиц, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта. Обеспечивается и расчистка дорог. Уже израсходовано 16 тонн песчано-соляной смеси.

Первое снежное испытание для коммунальных служб. К холодному сезону работники ЖКХ готовились заранее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Для борьбы, скажем так, с погодными вызовами мы подготовили парк уборочной техники – 115 единиц специализированной снегоуборочной техники. Среди них 59 – малогабаритных тракторов, а также 122 единицы средств малой механизации для уборки пешеходных связей и подходов к подъездам.

Чтобы не мешать коммунальным службам и ускорить процесс, минчан призывают не загромождать проезды во дворах. А водителям напоминают об обязанности убирать снег с парковочных мест. Очищена должна быть территория не менее метра вокруг автомобиля.



