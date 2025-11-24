На МАЗе завершилась модернизация центра профессиональной подготовки для будущих сварщиков
Немецкий автопром теряет тысячи рабочих мест на фоне падения спроса. В то же время Беларусь модернизирует профессиональные центры, чтобы поддерживать сильные кадры для машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Минском автомобильном заводе завершилась модернизация центра профессиональной подготовки для будущих сварщиков. С техническими новшествами мастерской в ходе единого дня информирования ознакомилась председатель Совета Республики. Наталья Кочанова также встретилась с учащимися и преподавательским коллективом колледжа.
В мастерской сделали ремонт, закупили современное технологическое оборудование, обновили все необходимое для выполнения практических заданий и отработки технологий сварки. Мастерская распахнет двери для учащихся Минского государственного колледжа автомобилестроения – главной кузницы кадров для предприятия.
Анатолий Кулага, директор Минского государственного колледжа автомобилестроения:
На территории предприятия создана учебно-производственная мастерская для подготовки специалистов по специальности «Сварочные работы». Сварочная мастерская рассчитана на подготовку одновременно 15 учащихся. Каждый имеет отдельное рабочее место. Также имеется учебный класс, где учащиеся повторяют теоретическое обучение, а потом его закрепляют практическими навыками.
Даниил Розин, мастер производственного обучения Минского государственного колледжа автомобилестроения:
В данной мастерской учащиеся подходят по подготовке по квалификации «Токарь», «Токарь универсал», «Токарь 4-го разряда». Ребята выполняют обработку продукции. Несмотря на то, что сейчас 21-й век и время диктует использование оборудования уже, конечно, с числовым программным управлением, производства не ушли от использования универсальных винторезных станков. На данный момент специальность является на производствах очень востребованной.
Учебно-производственные мастерские на предприятиях – практика не новая. Только за последний год к инициативе присоединились свыше полусотни организаций, которые открыли полноценные учебные площадки для колледжей.
Там созданы современные условия для подготовки специалистов. В результате выпускники приходят на производство уже полностью готовыми к работе, а это значит – как повышение эффективности самих предприятий, так и конкурентоспособности всей национальной экономики.