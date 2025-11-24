На МАЗе завершилась модернизация центра профессиональной подготовки для будущих сварщиков

Немецкий автопром теряет тысячи рабочих мест на фоне падения спроса. В то же время Беларусь модернизирует профессиональные центры, чтобы поддерживать сильные кадры для машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Минском автомобильном заводе завершилась модернизация центра профессиональной подготовки для будущих сварщиков. С техническими новшествами мастерской в ходе единого дня информирования ознакомилась председатель Совета Республики. Наталья Кочанова также встретилась с учащимися и преподавательским коллективом колледжа.

В мастерской сделали ремонт, закупили современное технологическое оборудование, обновили все необходимое для выполнения практических заданий и отработки технологий сварки. Мастерская распахнет двери для учащихся Минского государственного колледжа автомобилестроения – главной кузницы кадров для предприятия.

Анатолий Кулага, директор Минского государственного колледжа автомобилестроения:

На территории предприятия создана учебно-производственная мастерская для подготовки специалистов по специальности «Сварочные работы». Сварочная мастерская рассчитана на подготовку одновременно 15 учащихся. Каждый имеет отдельное рабочее место. Также имеется учебный класс, где учащиеся повторяют теоретическое обучение, а потом его закрепляют практическими навыками.