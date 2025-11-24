Саммит в Бишкеке пройдёт в очень важное время, мы увидим лицо каждого – Богодель

Я хочу еще раз вернуться к началу передачи и сказать, что уважаю тех, кто сильный. А если мы слабы, мы даже не можем сказать, что НАТО враг, но объективно ведь это так. И сегодня как минимум мы серьезнейшие конкуренты, если мы боимся слова враг. Соперники серьезнейшие в регионе.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук: Я хочу вспомнить время, когда НАТО не угрожало стабильности у нас в регионе – первое. Второе, давайте честно скажем, вот сегодня, я понимаю, что мы все дипломатически пытаемся обходить, а вообще кого Североатлантический альянс считает у себя врагом? Американцы кого считают врагом? Четко считают Российскую Федерацию, Китай, про нас там написано, про все остальное. Но если они – основное государство, которое является образующим этого ОДКБ, считают врагом. А мы кем его считаем? Мы будем с ним договариваться?

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о военно-политической организации. Вы как человек военный. То есть политический вопрос, да? То есть с точки зрения военных, наверное, НАТО – враг.

Андрей Богодель:

Давайте пойдем еще дальше. Что мы подразумеваем под словом враг? Мы соперники, мы противники геополитические, мы два военно-политических блока. Давайте скажем так, как сегодня видят нас те же самые Соединенные Штаты – гегемон, вот ту же самую Республику Беларусь. Мы входим в состав союзного государства. Для США – Россия враг. Прописано во всех нормативно-правых документах. Так или нет? Так. Организация договора о коллективной безопасности – региональный конкурент Североатлантическому альянсу.

Дальше, если мы говорим в целом, наши взаимоотношения с Китаем. Китай – враг номер один на дальнюю перспективу. Значит, и мы, находящиеся здесь, тоже для них враги на долгосрочную перспективу. Шанхайская организация сотрудничества. Я даже туда пошел. Как относится Америка с точки зрения того, что они являются для них экономическими, любыми противниками? Объективно, кто сегодня мы для США, которая, как говорится, является основоположником? Да и вообще во имя чего Североатлантический альянс создавался? Сегодня мы видим, что формируется новая архитектура безопасности.



Открываем 28 пунктов Трампа, да, пусть это будет вилами по воде, как угодно, да, но они есть. Где там есть слово про ОДКБ? Там есть слово про НАТО, даже есть слово про Польшу. ОДКБ не участвует в этом. А это же все в нашем регионе. Это абсолютно не интересует сегодня ни Соединенные Штаты, ни Трампа, никак. Очень важное время. Сейчас будет проходить саммит в Бишкеке. Вот там мы увидим лицо абсолютно каждого. Как мы будем относиться к этой геополитической ситуации с точки зрения, что есть Россия и есть весь Североатлантический альянс. Вот действительно, где можно будет сорвать маски.

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